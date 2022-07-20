Минпромторг поддержал инициативу заморозить транспортный налог

Транспортный налог был введен в России в 2003 г. Его идея состоит в том, чтобы владельцы автомобилей компенсировали вред, который они наносят дорогам и окружающей среде. При этом налог не распространяется на владельцев электрокаров. Деньги от налога идут на дорожную отрасль, в том числе за их счет производится ремонт. Милонов убежден, что отказ на несколько лет от транспортного налога для машин отечественного производства простимулирует спрос на покупку таких автомобилей.