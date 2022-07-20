Минпромторг поддержал инициативу заморозить транспортный налог
Министерство промышленности и торговли России поддержало инициативу о временном освобождении на два-три года от транспортного налога для покупателей отечественных автомобилей, сообщают «Известия» со ссылкой на письмо главы ведомства Дениса Мантурова депутату Госдумы Виталию Милонову.
В Минфин предложение пока не поступило, однако в ведомстве отметили, что готовы его рассмотреть. Транспортный налог зависит от мощностей двигателя. Так, налог может доходить до 75 000 руб. в год, сообщили «Известиям» эксперты.
Транспортный налог был введен в России в 2003 г. Его идея состоит в том, чтобы владельцы автомобилей компенсировали вред, который они наносят дорогам и окружающей среде. При этом налог не распространяется на владельцев электрокаров. Деньги от налога идут на дорожную отрасль, в том числе за их счет производится ремонт. Милонов убежден, что отказ на несколько лет от транспортного налога для машин отечественного производства простимулирует спрос на покупку таких автомобилей.
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