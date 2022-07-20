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Минпромторг поддержал инициативу заморозить транспортный налог

Ведомости

Министерство промышленности и торговли России поддержало инициативу о временном освобождении на два-три года от транспортного налога для покупателей отечественных автомобилей, сообщают «Известия» со ссылкой на письмо главы ведомства Дениса Мантурова депутату Госдумы Виталию Милонову. 

В Минфин предложение пока не поступило, однако в ведомстве отметили, что готовы его рассмотреть. Транспортный налог зависит от мощностей двигателя. Так, налог может доходить до 75 000 руб. в год, сообщили «Известиям» эксперты.

Транспортный налог был введен в России в 2003 г. Его идея состоит в том, чтобы владельцы автомобилей компенсировали вред, который они наносят дорогам и окружающей среде. При этом налог не распространяется на владельцев электрокаров. Деньги от налога идут на дорожную отрасль, в том числе за их счет производится ремонт. Милонов убежден, что отказ на несколько лет от транспортного налога для машин отечественного производства простимулирует спрос на покупку таких автомобилей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных