Продажи автомобилей с пробегом снизились на 22% в первом полугодии

При этом аналитики отмечают резкий рост цен на вторичном рынке. Средние цены на автомобили с пробегом в I полугодии 2022 года увеличились на 61% (год к году) и достигли отметки 1,2 млн рублей. Руководитель пресс-службы «Автостата» Азат Тимерханов добавил, что падение вторичного рынка также связано с недостатком автомобилей. По его словам, дефицит начался еще в период пандемии и лишь обострился с началом спецоперации России на Украине.