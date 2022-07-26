Продажи автомобилей с пробегом снизились на 22% в первом полугодии
Аналитики агентства «Автостат» обработали данные «Электронный паспорт» и выяснили, что число купленных подержанных легковых автомобилей снизилось на 22% за первые шесть месяцев 2022 г., чем за тот же период год назад.
При этом всего за первое полугодие россияне приобрели более 2,17 млн машин с пробегом. Отмечается, что самой популярной маркой на вторичном рынке РФ остается отечественная LADA. За шесть месяцев 2022 года россияне купили 544,6 тыс. таких машин с пробегом. Доля LADA на вторичном рынке составляет 25,1%.
При этом аналитики отмечают резкий рост цен на вторичном рынке. Средние цены на автомобили с пробегом в I полугодии 2022 года увеличились на 61% (год к году) и достигли отметки 1,2 млн рублей. Руководитель пресс-службы «Автостата» Азат Тимерханов добавил, что падение вторичного рынка также связано с недостатком автомобилей. По его словам, дефицит начался еще в период пандемии и лишь обострился с началом спецоперации России на Украине.
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