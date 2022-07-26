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Продажи автомобилей с пробегом снизились на 22% в первом полугодии

Ведомости

Аналитики агентства «Автостат» обработали данные «Электронный паспорт» и выяснили, что число купленных подержанных легковых автомобилей снизилось на 22% за первые шесть месяцев 2022 г., чем за тот же период год назад.

При этом всего за первое полугодие россияне приобрели более 2,17 млн машин с пробегом. Отмечается, что самой популярной маркой на вторичном рынке РФ остается отечественная LADA. За шесть месяцев 2022 года россияне купили 544,6 тыс. таких машин с пробегом. Доля LADA на вторичном рынке составляет 25,1%. 

Вторую строчку занимает Toyota с почти 237 тыс. реализованных подержанных автомобилей. В пятерку лидеров также вошли Hyundai (117,3 тыс. шт.), Nissan (112,4 тыс. шт.) и Kia (112 тыс. шт.). 

При этом аналитики отмечают резкий рост цен на вторичном рынке. Средние цены на автомобили с пробегом в I полугодии 2022 года увеличились на 61% (год к году) и достигли отметки 1,2 млн рублей. Руководитель пресс-службы «Автостата» Азат Тимерханов добавил, что падение вторичного рынка также связано с недостатком автомобилей. По его словам, дефицит начался еще в период пандемии и лишь обострился с началом спецоперации России на Украине. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных