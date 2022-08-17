«АвтоВАЗ» возобновил производство коммерческих версий Lada Granta

Новые «облегченные» автомобили будут производиться без подушек безопасности и антиблокировочной системы тормозов (ABS). Кроме того, в новой модификации экокласс двигателя был понижен с Евро-5 до Евро-2. Мощность составляет 90 л. с., а объем — 1,6 л. При этом автомобиль оснащен системой экстренного оповещения «Эра-Глонасс», которая активируется кнопкой, а также электроусилителем руля, передними электростеклоподъемниками, бортовым компьютером и аудиоподготовкой. «АвтоВАЗ» не назвал рекомендуемые цены для автомобилей в новой комплектации.