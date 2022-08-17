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«АвтоВАЗ» возобновил производство коммерческих версий Lada Granta

Ведомости

Российский автоконцерн «АвтоВАЗ» возобновил выпуск коммерческих версий автомобиля Lada Granta 2022 модельного года, производством занимается дочерняя компания «ПСА ВИС-АВТО», сообщается на сайте концерна. 

Новые «облегченные» автомобили будут производиться без подушек безопасности и антиблокировочной системы тормозов (ABS). Кроме того, в новой модификации экокласс двигателя был понижен с Евро-5 до Евро-2. Мощность составляет 90 л. с., а объем — 1,6 л. При этом автомобиль оснащен системой экстренного оповещения «Эра-Глонасс», которая активируется кнопкой, а также электроусилителем руля, передними электростеклоподъемниками, бортовым компьютером и аудиоподготовкой. «АвтоВАЗ» не назвал рекомендуемые цены для автомобилей в новой комплектации.

У моделей будет полурамная компоновка с задней рессорной подвеской, двухместная кабина. Всего в линейке представлено 11 автомобилей с различными грузовыми отсеками, в том числе с открытым бортом, удлиненной платформой и др. Грузоподъемность автомобилей зависит от конкретной модели и составляет от 790 до 915 кг. 

Вице-президент по продажам и маркетингу «АвтоВАЗа» сообщил об устойчивом спросе на коммерческие версии Lada Granta. По его словам, с начала этого года было реализовано более 4000 автомобилей. Ожидается, что выпуск облегченной версии позволит «усилить позиции бренда» среди малотоннажных грузовых автомобилей (LCV). 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных