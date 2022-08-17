«АвтоВАЗ» возобновил производство коммерческих версий Lada Granta
Российский автоконцерн «АвтоВАЗ» возобновил выпуск коммерческих версий автомобиля Lada Granta 2022 модельного года, производством занимается дочерняя компания «ПСА ВИС-АВТО», сообщается на сайте концерна.
Новые «облегченные» автомобили будут производиться без подушек безопасности и антиблокировочной системы тормозов (ABS). Кроме того, в новой модификации экокласс двигателя был понижен с Евро-5 до Евро-2. Мощность составляет 90 л. с., а объем — 1,6 л. При этом автомобиль оснащен системой экстренного оповещения «Эра-Глонасс», которая активируется кнопкой, а также электроусилителем руля, передними электростеклоподъемниками, бортовым компьютером и аудиоподготовкой. «АвтоВАЗ» не назвал рекомендуемые цены для автомобилей в новой комплектации.
У моделей будет полурамная компоновка с задней рессорной подвеской, двухместная кабина. Всего в линейке представлено 11 автомобилей с различными грузовыми отсеками, в том числе с открытым бортом, удлиненной платформой и др. Грузоподъемность автомобилей зависит от конкретной модели и составляет от 790 до 915 кг.
Вице-президент по продажам и маркетингу «АвтоВАЗа» сообщил об устойчивом спросе на коммерческие версии Lada Granta. По его словам, с начала этого года было реализовано более 4000 автомобилей. Ожидается, что выпуск облегченной версии позволит «усилить позиции бренда» среди малотоннажных грузовых автомобилей (LCV).
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