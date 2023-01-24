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РСА: средняя выплата по ОСАГО выросла почти на 30% из-за подорожания запчастей

Ведомости

Средняя выплата по ОСАГО на фоне роста цен на автозапчасти в декабре увеличилась до 91 314 руб., что на 28% больше, чем в январе 2022 г., и на 23% – чем в декабре 2021 г., сообщила пресс-служба Российского союза страховщиков (РСА).

«Рост стоимости запчастей закономерно привел и к резкому росту выплат, и к более медленному, но все же заметному росту средней премии по ОСАГО», – заявил президент РСА Евгений Уфимцев.

По его словам, динамика увеличения выплаты по ОСАГО соответствует росту цен в справочнике запчастей: по сравнению со справочниками от 19 марта 2022 г. цены в справочниках от 19 декабря также выросли на 28%.

Средняя премия при этом увеличилась на 21%, составив 6 793 руб. Для легковых автомобилей физлиц премия выросла на 17% – до 5441 руб.

Как писали ранее «Ведомости», сборы страховых компаний в сегменте ОСАГО в этом году могут превысить 300 млрд руб., это на 10,3% больше показателя прошлого года. В целом страховщики увеличат сборы до примерно 1,9 трлн руб. (+6,3%) после близкого к нулю роста в 2022 г.

У «Ингосстраха», «Ресо-гарантии», «Росгосстраха» и ВСК прогнозы по сборам ОСАГО находятся около или чуть ниже суммы в 300 млрд руб., следует из ответов их представителей. В рейтинговом агентстве АКРА ожидают, что рынок не вырастет, премии останутся на уровне 2022 г. и составят 250 млрд руб.

Ранее по теме: Страховщики могут собрать 300 млрд рублей премий по ОСАГО

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных