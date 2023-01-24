РСА: средняя выплата по ОСАГО выросла почти на 30% из-за подорожания запчастей
Средняя выплата по ОСАГО на фоне роста цен на автозапчасти в декабре увеличилась до 91 314 руб., что на 28% больше, чем в январе 2022 г., и на 23% – чем в декабре 2021 г., сообщила пресс-служба Российского союза страховщиков (РСА).
«Рост стоимости запчастей закономерно привел и к резкому росту выплат, и к более медленному, но все же заметному росту средней премии по ОСАГО», – заявил президент РСА Евгений Уфимцев.
По его словам, динамика увеличения выплаты по ОСАГО соответствует росту цен в справочнике запчастей: по сравнению со справочниками от 19 марта 2022 г. цены в справочниках от 19 декабря также выросли на 28%.
Средняя премия при этом увеличилась на 21%, составив 6 793 руб. Для легковых автомобилей физлиц премия выросла на 17% – до 5441 руб.
Как писали ранее «Ведомости», сборы страховых компаний в сегменте ОСАГО в этом году могут превысить 300 млрд руб., это на 10,3% больше показателя прошлого года. В целом страховщики увеличат сборы до примерно 1,9 трлн руб. (+6,3%) после близкого к нулю роста в 2022 г.
У «Ингосстраха», «Ресо-гарантии», «Росгосстраха» и ВСК прогнозы по сборам ОСАГО находятся около или чуть ниже суммы в 300 млрд руб., следует из ответов их представителей. В рейтинговом агентстве АКРА ожидают, что рынок не вырастет, премии останутся на уровне 2022 г. и составят 250 млрд руб.