РСА: средняя выплата по ОСАГО выросла почти на 30% из-за подорожания запчастей

Средняя выплата по ОСАГО на фоне роста цен на автозапчасти в декабре увеличилась до 91 314 руб., что на 28% больше, чем в январе 2022 г., и на 23% – чем в декабре 2021 г., сообщила пресс-служба Российского союза страховщиков (РСА).