«Москвич» планирует в конце года выпустить две новые модели
«В конце года (новая модель). Второе полугодие – IV квартал, еще две модели. Это по размеру чуть больше машина. Будет SUV и седан», – сказал он.
Как отмечает агентство, всего «Камаз», технологический партнер «Москвича», намерен выпускать под этим брендом пять моделей.
Сборка автомобилей «Москвич» началась в Москве на бывшем заводе Renault 23 ноября 2022 г. Первой новой моделью предприятия стал кроссовер «Москвич 3». Это компактный кроссовер, оснащенный 1,5 л бензиновым турбомотором мощностью 150 л. с. Внешний вид новинки и ее технические характеристики полностью повторяют китайский кроссовер JAC JS4.
Кроссовер представлен в пяти цветах — белый, черный, красный, серый и голубой, сообщила пресс-служба завода. В конце декабря прошлого года первые «Москвичи» поступили в дилерские центры. В начале марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 3 марта «Москвич 3» и электромобиль «Москвич 3е» можно купить у всех официальных дилеров. Собственная дилерская сеть предприятия насчитывает 52 центра в 23 городах России.
По данным Собянина, в 2022 г. были произведены первые 600 машин, из них 200 — с электродвигателем. В 2023 г. планируется выпустить 50 000 автомобилей, в том числе 10 000 электромобилей. В 2024 г. объемы выпуска планируется удвоить, заявил он.