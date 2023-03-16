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«Москвич» планирует в конце года выпустить две новые модели

Ведомости

Завод «Москвич», как ожидается, в IV квартале начнет выпуск модели в сегменте SUV и седана, сообщил гендиректор ПАО «Камаз» Сергей Когогин в кулуарах съезда РСПП, передает ТАСС.

«В конце года (новая модель). Второе полугодие – IV квартал, еще две модели. Это по размеру чуть больше машина. Будет SUV и седан», – сказал он.

Как отмечает агентство, всего «Камаз», технологический партнер «Москвича», намерен выпускать под этим брендом пять моделей.

Сборка автомобилей «Москвич» началась в Москве на бывшем заводе Renault 23 ноября 2022 г. Первой новой моделью предприятия стал кроссовер «Москвич 3». Это компактный кроссовер, оснащенный 1,5 л бензиновым турбомотором мощностью 150 л. с. Внешний вид новинки и ее технические характеристики полностью повторяют китайский кроссовер JAC JS4.

Кроссовер представлен в пяти цветах — белый, черный, красный, серый и голубой, сообщила пресс-служба завода. В конце декабря прошлого года первые «Москвичи» поступили в дилерские центры. В начале марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 3 марта «Москвич 3» и электромобиль «Москвич 3е» можно купить у всех официальных дилеров. Собственная дилерская сеть предприятия насчитывает 52 центра в 23 городах России.

По данным Собянина, в 2022 г. были произведены первые 600 машин, из них 200 — с электродвигателем. В 2023 г. планируется выпустить 50 000 автомобилей, в том числе 10 000 электромобилей. В 2024 г. объемы выпуска планируется удвоить, заявил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных