«Москвич» планирует в конце года выпустить две новые модели

По данным Собянина, в 2022 г. были произведены первые 600 машин, из них 200 — с электродвигателем. В 2023 г. планируется выпустить 50 000 автомобилей, в том числе 10 000 электромобилей. В 2024 г. объемы выпуска планируется удвоить, заявил он.