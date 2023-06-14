По трассе М-11 запустили беспилотные грузовики «КамАЗ»
Днем ранее Министерство транспорта России в Telegram-канале анонсировало, что 14 июня беспилотные грузовики «КамАЗ» повезут коммерческие грузы из Санкт-Петербурга в Москву в рамках проекта «Беспилотные логистические коридоры»
«Реальные перевозчики осуществят перевозку груза с использованием беспилотного грузового автомобиля во взаимодействии с сервисами «умной дороги». Отработка беспилотной доставки грузов проходит в рамках программы экспериментального правового режима на трассе М-11 «Нева», – уточняли вчера в пресс-службе министерства.
О том, что на скоростной трассе Москва — Санкт-Петербург скоро будет запущен эксперимент с использованием беспилотных автомобилей, говорил президент России Владимир Путин 24 ноября 2022 г. в ходе выступления на международной конференции «Сбера» «Путешествие в мир искусственного интеллекта». В тот же день в Минтрансе сообщили, что начало эксперимента запланировано на 2023 г.