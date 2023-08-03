Путин назвал предметом дискуссии индексацию утильсбора на авто
Повышение размера утилизационного сбора на автомобили является предметом общей дискуссии. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Постановление правительства об индексации утильсбора на автомобили с 1 августа 2023 г. опубликовано 7 июля. Она будет распространяться как на новую, так и бывшую в эксплуатации автотехнику. Согласно документу, ставка сбора на легковые машины будет в среднем повышена в 1,7-3,7 раза в зависимости от объема двигателя, на LCV – в 2,5-3,4 раза, на грузовые – в 1,7 раза, пояснили в пресс-службе Минпромторга. Сбор на автобусы, по данным ведомства, в среднем вырастет в 2,2-4,8 раза, на электробусы – в 8,7 раза.