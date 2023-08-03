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Путин назвал предметом дискуссии индексацию утильсбора на авто

Ведомости

Повышение размера утилизационного сбора на автомобили является предметом общей дискуссии. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Постановление правительства об индексации утильсбора на автомобили с 1 августа 2023 г. опубликовано 7 июля. Она будет распространяться как на новую, так и бывшую в эксплуатации автотехнику. Согласно документу, ставка сбора на легковые машины будет в среднем повышена в 1,7-3,7 раза в зависимости от объема двигателя, на LCV – в 2,5-3,4 раза, на грузовые – в 1,7 раза, пояснили в пресс-службе Минпромторга. Сбор на автобусы, по данным ведомства, в среднем вырастет в 2,2-4,8 раза, на электробусы – в 8,7 раза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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