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Авто

ЦБ предложил усилить региональную специфику при расчете выплат по ОСАГО

Ведомости

ЦБ предложил включить в ценовой справочник Российского союза автостраховщиков (РСА) для расчета расходов на восстановительный ремонт по ОСАГО данные с учетом анализа рынка не только в Москве и Подмосковье, но и на других территориях. Это позволит приблизить выплаты в регионах к реальной рыночной ситуации, сообщила пресс-служба регулятора.

«Регулятор предлагает расширить список регионов, для которых в справочник будут включаться местные цены, и рассчитывать выплаты с учетом стоимостной специфики этих территорий», – говорится в сообщении.

Такие изменения содержатся в проекте указания ЦБ. Регулятор отметил, что сейчас при определении выплаты по ОСАГО фактически учитывается стоимость детали в Москве и МО с поправкой на региональный коэффициент, что не всегда отражает особенности ценообразования в том или ином субъекте РФ. В качестве примера ЦБ приводит дальневосточные регионы, в которых есть специализированные каналы поставки запасных частей для автомобилей с правым расположением руля. В других субъектах формируются каналы поставок запчастей по параллельному импорту.

РСА при этом не сможет исключать из списка ранее включенные в него субъекты, подчеркивает ЦБ. Для регионов, которые не будут включены в этот перечень, стоимость запчасти будет рассчитываться из минимальной цены среди цен для всех регионов из списка, которую нужно будет умножить на региональный коэффициент. При расчете регионального коэффициента по самым повреждаемым деталям предлагается учитывать срок их доставки в пределах 30 календарных дней, а не 14.

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Как писали ранее «Ведомости», цены на автокомплектующие на популярных агрегаторах объявлений в 2023 г. выросли в диапазоне от 7 до 20%. По оценкам отраслевого портала «Дром», средняя стоимость автозапчастей на легковые и легкие коммерческие автомобили (LCV) выросла с начала года на 17–20%. Средняя стоимость кузовных деталей выросла на 7% (6150 руб.), элементов салона – на 6%, а лобовые стекла, наоборот, подешевели на 4% (7370 руб.).

По данным ЦБ, выплаты страховщиков по ОСАГО во II квартале снизились на 4,4% относительно того же периода 2022 г. и составили 38,3 млрд руб. Сборы рынка за этот же период превысили 82 млрд руб., увеличившись почти на четверть год к году. Причина снижения выплат – падение числа страховых случаев, по которым регулировался ущерб, отметил регулятор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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