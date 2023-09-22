ЦБ предложил усилить региональную специфику при расчете выплат по ОСАГО

РСА при этом не сможет исключать из списка ранее включенные в него субъекты, подчеркивает ЦБ. Для регионов, которые не будут включены в этот перечень, стоимость запчасти будет рассчитываться из минимальной цены среди цен для всех регионов из списка, которую нужно будет умножить на региональный коэффициент. При расчете регионального коэффициента по самым повреждаемым деталям предлагается учитывать срок их доставки в пределах 30 календарных дней, а не 14.