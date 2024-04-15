Продажи «Камаза» увеличились на 1,5% в I квартале 2024 года
Продажи автомобилей «Камаз» увеличились до 8488 единиц в I квартале 2024 г. – на 1,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании.
В I квартале текущего года выпуск грузовиков поколения К5 увеличился более чем в 3,5 раза до 1618 единиц. В I квартале 2023 г. было произведено 427 единиц.
В 2024 г. планируется осваивать новые модели линейки К5 и увеличивать их производство. И-за санкционного давления только для флагмана линейки – автомобиля «Камаз-54901» – компания совместно с партнерами заново освоила и локализовала производство около 2300 позиций. На данный момент выпуск и эксплуатация этих грузовиков не зависят от поставок из недружественных стран.
8 апреля аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг «Камаза» до уровня АА (RU) со стабильным прогнозом, что свидетельствует о высокой способности эмитента выполнять свои обязательства в будущем. Повышение вызвано улучшением в 2022 г. финансовых показателей компании с точки зрения роста выручки и рентабельности.
Чистая прибыль «Камаза» по итогам 2023 г. сократилась до 16,9 млрд руб., следует из финансовых результатов по МСФО. Прибыль, приходящаяся на долю акционеров, снизилась на 13% до 16,2 млрд руб., или 28,3 руб. на акцию. Выручка за отчетный период выросла на 27% до 370,3 млрд руб. Операционный денежный поток группы составил 52 млрд руб. Чистый долг ПАО «Камаз» на конец 2023 г. составил 57,2 млрд руб. (-16%), соотношение чистого долга к EBITDA – 1,7x.
«Камаз» – крупнейшая в стране автомобильная корпорация, входящая в двадцатку ведущих мировых производителей тяжелых грузовиков. Компания выпускает широкую линейку техники: грузовые автомобили, автобусы, электробусы, прицепы и полуприцепы, двигатели и др. В 2022 г. доля «Камаза» на рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 т составила 42%.