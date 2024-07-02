Правительство увеличило субсидии на создание зарядных станций для электрокаров
Правительство России повысило размер субсидий на строительство зарядной инфраструктуры для электромобилей. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Размер субсидии на технологическое присоединение зарядок к электросетям повышается с 30 до 60% при условии, что стоимость этого этапа работ не превышает 900 000 руб.
Решение призвано простимулировать инвесторов, учитывая, что технологическое присоединение к электросетям является затратным этапом таких проектов.
19 июня Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщил, что, по данным их опроса, только 12% опрошенных россиян хотели бы купить электромобиль, в то время как 47% респондентов отдали бы предпочтение машине с бензиновым двигателем. Среди основных преимуществ электромобиля респонденты назвали экологичность, экономичность и бесшумность. В то же время 43% россиян заявили о неразвитой инфраструктуре и малом количестве заправок для такого транспорта.
В этом году в России планируется ввести в эксплуатацию 1437 быстрых (50 и более киловатт) электрозарядных станций (ЭЗС) для электромобилей. Об этом «Ведомости» писали в январе со ссылкой на заявление профильного заместителя министра экономического развития Максима Колесникова. Намеченный показатель более чем в два раза превышает фактические объемы ввода быстрых зарядок в 2023 г. Также в этом году планируется ввести 3206 медленных ЭЗС (до 50 кВт), говорил замминистра.