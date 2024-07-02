Рост продаж новых авто в США сократился во II квартале
Ведущие автопроизводители США сообщили о замедлении роста продаж во II квартале 2024 г. после июньской хакерской атаки на крупнейшего производителя программного обеспечения для автодилеров, передает Reuters.
Компания General Motors сообщила о росте продаж новых автомобилей на 0,6% по сравнению со значительным увеличением на 19% в 2023 г. Некоторые продажи компания была вынуждена перенести на текущий квартал из-за кибератаки.
Компания Hyundai сообщила, что ее продажи в США во II квартале выросли почти на 2% по сравнению со скачком на 14% в 2023 г.
По оценкам исследователей рынка из Cox Automotive, объем продаж новых автомобилей в США во II квартале 2024 г., вероятно, увеличился на 1% до почти 4,2 млн единиц. За соответствующий период 2023 г. продажи новых автомобилей выросли примерно на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«Кибератака на CDK нанесла ущерб продажам во второй половине июня, затронув, возможно, один из самых прибыльных периодов месяца и квартала для дилерских центров», – рассказала Джессика Колдуэлл, эксперт рынка и руководитель аналитического отдела Edmunds.
Атака хакеров на основного поставщика SaaS-решений для американских автодилеров компании CDK стала важнейшей проблемой за последний месяц, она затронула программное обеспечение более 15 000 торговых точек дилеров.
Аналитики ожидают, что авторитейлеры и производители смогут возместить большую часть упущенных продаж в июле.
На этом фоне американский производитель электромобилей Tesla 2 июля объявил о снижении поставок почти на 5% во II квартале этого года.
Во II квартале Tesla поставила 443 956 автомобилей, что на 4,7% меньше аналогичного показателя годом ранее. Тогда он был на уровне 466 140 единиц. Объем производства за II квартал 2024 г. достиг 410 831 машины. Это на 14,3% меньше, чем за прошлый год, – тогда компания произвела 479 700 авто.
Первенство в мировой отрасли электромобилей может занять китайский бренд BYD, если фактические результаты окажутся хуже, чем предполагалось. BYD сообщил о росте продаж во II квартале на 21%.