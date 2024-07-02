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Рост продаж новых авто в США сократился во II квартале

Ведомости

Ведущие автопроизводители США сообщили о замедлении роста продаж во II квартале 2024 г. после июньской хакерской атаки на крупнейшего производителя программного обеспечения для автодилеров, передает Reuters.

Компания General Motors сообщила о росте продаж новых автомобилей на 0,6% по сравнению со значительным увеличением на 19% в 2023 г. Некоторые продажи компания была вынуждена перенести на текущий квартал из-за кибератаки.

Компания Hyundai сообщила, что ее продажи в США во II квартале выросли почти на 2% по сравнению со скачком на 14% в 2023 г.

По оценкам исследователей рынка из Cox Automotive, объем продаж новых автомобилей в США во II квартале 2024 г., вероятно, увеличился на 1% до почти 4,2 млн единиц. За соответствующий период 2023 г. продажи новых автомобилей выросли примерно на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Кибератака на CDK нанесла ущерб продажам во второй половине июня, затронув, возможно, один из самых прибыльных периодов месяца и квартала для дилерских центров», – рассказала Джессика Колдуэлл, эксперт рынка и руководитель аналитического отдела Edmunds.

Атака хакеров на основного поставщика SaaS-решений для американских автодилеров компании CDK стала важнейшей проблемой за последний месяц, она затронула программное обеспечение более 15 000 торговых точек дилеров.

Аналитики ожидают, что авторитейлеры и производители смогут возместить большую часть упущенных продаж в июле.

На этом фоне американский производитель электромобилей Tesla 2 июля объявил о снижении поставок почти на 5% во II квартале этого года.

Во II квартале Tesla поставила 443 956 автомобилей, что на 4,7% меньше аналогичного показателя годом ранее. Тогда он был на уровне 466 140 единиц. Объем производства за II квартал 2024 г. достиг 410 831 машины. Это на 14,3% меньше, чем за прошлый год, – тогда компания произвела 479 700 авто.

Первенство в мировой отрасли электромобилей может занять китайский бренд BYD, если фактические результаты окажутся хуже, чем предполагалось. BYD сообщил о росте продаж во II квартале на 21%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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