Рост продаж новых авто в США сократился во II квартале

Во II квартале Tesla поставила 443 956 автомобилей, что на 4,7% меньше аналогичного показателя годом ранее. Тогда он был на уровне 466 140 единиц. Объем производства за II квартал 2024 г. достиг 410 831 машины. Это на 14,3% меньше, чем за прошлый год, – тогда компания произвела 479 700 авто.