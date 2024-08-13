Кабмин внес в Госдуму проект о распространении действия ОСАГО на Белоруссию
Правительство России внесло на рассмотрение Государственной думы законопроект, которым предлагается распространить действие полиса ОСАГО на территорию Белоруссии. Соответствующий документ опубликован в думской базе.
Законопроект предусматривает создание единой системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Правом на заключение договора ОСАГО в рамках системы страхования будут наделяться страховщики с местом постоянного нахождения в России или Белоруссии. Автомобиль также должен быть зарегистрирован на территории Союзного государства, говорится в документе.
Для контроля над страховыми договорами и противодействия мошенничеству при пересечении водителями границы России оператор автоматизированной системы страхования будет обмениваться информацией о договорах с сотрудниками органов внутренних дел, таможенными органами и профессиональным объединением страховщиков. Согласно пояснительной записке, сотрудники уполномоченных государственных органов также смогут самостоятельно проверять наличие данных о действующем договоре автострахования в системе «АИС Страхования».
12 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал расширение действия полиса ОСАГО на Белоруссию. Он уточнил, что действие ОСАГО начнется с 1 октября 2024 г.
О планах запуска совместного полиса стало известно 30 ноября 2023 г. В Госдуме отмечали, что автовладельцы России и Белоруссии смогут выбирать, будет ли их полис действовать лишь на территории страны регистрации автомобиля либо же на территории всего Союзного государства. Председатель Госдумы Вячеслав Володин указывал, что эта инициатива «сделает более удобным передвижение по всей территории Союзного государства». Он также отметил важность подготовки модельных законов, поскольку формирование единого правового поля сближает позиции Москвы и Минска.