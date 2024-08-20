Еврокомиссия снизила размер пошлин на импорт китайских электрокаров
Европейская комиссия снизила дополнительные пошлины на электромобили из Китая в проекте об окончательном их введении. Заявление ЕК опубликовано на официальном сайте.
Согласно заявлению комиссии, дополнительные пошлины на автомобили марки BYD были снижены до 17%, на Geely – до 19,3%, а на SAIC – до 36,3%. Пошлина для других компаний, которые сотрудничали с ЕК по расследованию о госсубсидиях, составит 21,3%. Для остальных компаний предполагается пошлина на уровне 36,3%.
До этого пошлина на бренд BYD сверх имеющейся устанавливалась в размере 17,4%, на Geely – 19,9%, а на SAIC – 37,6%. Электрокары других китайский марок, которые сотрудничали во время расследования по госсубсидированию, облагались дополнительной пошлиной в размере 20,8%. Пошлина на остальные бренды составила 37,6%.
При этом ЕК снизила пошлины на автомобили Tesla, произведенные в Китае, до 9%. Агентство Bloomberg напоминает, что до этого пошлины для этой марки были на уровне 20,8%. При расчете пошлин в Евросоюзе обратили внимание, что Пекин предоставляет меньше субсидий иностранным компаниям. По словам официальных лиц ЕС, основная часть выгод, полученных Tesla, заключалась в предоставлении аккумуляторов по цене ниже рыночной.
Еврокомиссия ввела временные дополнительные пошлины на ввозимые китайские электромобили в начале июля. Согласно заявлению ЕК, электромобили из Китая «выигрывают от несправедливого субсидирования, что создает угрозу экономического ущерба для производителей электрокаров в Евросоюзе». Окончательное решение по пошлинам комиссия планирует принять в ноябре – после того, как завершится расследование по китайским госсубсидиям.
14 августа Китай инициировал иск против Евросоюза во Всемирной торговой организации по вопросу пошлин на электрокары. По мнению китайской стороны, принятые меры не соответствуют Генеральному соглашению по тарифам и торговле 1994 г., а также положениям ВТО по субсидиям и компенсационным мерам.