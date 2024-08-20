Еврокомиссия снизила размер пошлин на импорт китайских электрокаров

При этом ЕК снизила пошлины на автомобили Tesla, произведенные в Китае, до 9%. Агентство Bloomberg напоминает, что до этого пошлины для этой марки были на уровне 20,8%. При расчете пошлин в Евросоюзе обратили внимание, что Пекин предоставляет меньше субсидий иностранным компаниям. По словам официальных лиц ЕС, основная часть выгод, полученных Tesla, заключалась в предоставлении аккумуляторов по цене ниже рыночной.