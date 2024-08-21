Электромобиль Lexus LF-ZC будет использовать гигакастинг для деталей
Отмечается, что машина станет одним из крупнейших литейных агрегатов в Японии и будет способна выдерживать давление зажима в 9000 т, в то время как обычно машины для литья в стиле гигакастинг имеют мощность около 6000 т.
В 2026 г. Toyota планирует начать выпуск Lexus LF-ZC, кузов которого будет разделен на три части: переднюю, центральную и заднюю. Отмечается, что передний и задний сегменты будут подвергнуты литью под давлением. При тестировании прототипа задняя часть, для которой требуется 86 деталей и 33 процесса, была сформирована в модуль за один процесс.
Новшество связано со стремлением компании снизить затраты на производство электромобилей. Предполагается, что спецмашина будет использоваться для создания прототипов компонентов электромобилей, а не для массового производства. Toyota проанализирует, приведет ли технология к сокращению количества деталей и процессов.
Технология гигакастинг рассчитана на создание больших модулей для автомобилей посредством сплавления нескольких компонентов с использованием расплавленного алюминиевого сплава, который подается в формовочную машину под высоким давлением. За один этап производитель электромобилей может уменьшить массу автомобиля и повысить эффективность производства. Чем больше давление, тем крупнее детали, которые может изготовить машина. Технологию литья под давлением применяют более 10 компаний, большинство из них расположено в США, Европе и Китае.
В апреле «Ведомости» писали, что, согласно базовому сценарию в исследовании российского рынка электромобилей консалтинговой компании Strategy Partners, спрос на электротранспорт в РФ в течение 10 лет начиная с 2023 г. будет расти в среднем на 38% ежегодно и достигнет 340 000 машин в год в 2033 г.