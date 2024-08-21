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Электромобиль Lexus LF-ZC будет использовать гигакастинг для деталей

Ведомости

Автопроизводитель Toyota намерен уже в 2024 г. установить на заводе в префектуре Айти в Японии гигантскую машину для производства электромобилей в стиле гигакастинг, сообщает Nikkei Asia.

Отмечается, что машина станет одним из крупнейших литейных агрегатов в Японии и будет способна выдерживать давление зажима в 9000 т, в то время как обычно машины для литья в стиле гигакастинг имеют мощность около 6000 т.

В 2026 г. Toyota планирует начать выпуск Lexus LF-ZC, кузов которого будет разделен на три части: переднюю, центральную и заднюю. Отмечается, что передний и задний сегменты будут подвергнуты литью под давлением. При тестировании прототипа задняя часть, для которой требуется 86 деталей и 33 процесса, была сформирована в модуль за один процесс.

Новшество связано со стремлением компании снизить затраты на производство электромобилей. Предполагается, что спецмашина будет использоваться для создания прототипов компонентов электромобилей, а не для массового производства. Toyota проанализирует, приведет ли технология к сокращению количества деталей и процессов.

Технология гигакастинг рассчитана на создание больших модулей для автомобилей посредством сплавления нескольких компонентов с использованием расплавленного алюминиевого сплава, который подается в формовочную машину под высоким давлением. За один этап производитель электромобилей может уменьшить массу автомобиля и повысить эффективность производства. Чем больше давление, тем крупнее детали, которые может изготовить машина. Технологию литья под давлением применяют более 10 компаний, большинство из них расположено в США, Европе и Китае.

В апреле «Ведомости» писали, что, согласно базовому сценарию в исследовании российского рынка электромобилей консалтинговой компании Strategy Partners, спрос на электротранспорт в РФ в течение 10 лет начиная с 2023 г. будет расти в среднем на 38% ежегодно и достигнет 340 000 машин в год в 2033 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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