Электромобиль Lexus LF-ZC будет использовать гигакастинг для деталей

Технология гигакастинг рассчитана на создание больших модулей для автомобилей посредством сплавления нескольких компонентов с использованием расплавленного алюминиевого сплава, который подается в формовочную машину под высоким давлением. За один этап производитель электромобилей может уменьшить массу автомобиля и повысить эффективность производства. Чем больше давление, тем крупнее детали, которые может изготовить машина. Технологию литья под давлением применяют более 10 компаний, большинство из них расположено в США, Европе и Китае.