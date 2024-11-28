Кабмин призвал переработать проект о скидке при оплате эвакуации авто

Однако правительство указало, что реализация данного предложения может привести к сокращению поступлений в бюджет. В связи с этим проект требует кардинального пересмотра концепции. Кроме того, в правительстве подчеркнули, что предложенные изменения выходят за рамки компетенции КоАП, поскольку вопросы транспортировки автомобилей на специализированные стоянки и условия оплаты этих услуг регулируются региональными законами.