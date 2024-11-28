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Кабмин призвал переработать проект о скидке при оплате эвакуации авто

Ведомости

Проект о предоставлении скидки в размере 50% за оплату эвакуации задержанного автомобиля нуждается в серьезной доработке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на отзыв кабмина на инициативу вице-спикера Государственной думы Владислава Даванкова («Новые люди»).

В июле депутат предложил внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые бы позволяли водителям получить скидку при оплате штрафа и услуг по перемещению и хранению эвакуированной машины в случае их погашения в течение 20 дней с момента нарушения.

Однако правительство указало, что реализация данного предложения может привести к сокращению поступлений в бюджет. В связи с этим проект требует кардинального пересмотра концепции. Кроме того, в правительстве подчеркнули, что предложенные изменения выходят за рамки компетенции КоАП, поскольку вопросы транспортировки автомобилей на специализированные стоянки и условия оплаты этих услуг регулируются региональными законами.

4 июля стоимость эвакуации транспортного средства предлагали ограничить 20% от прожиточного минимума. Соответствующий законопроект внес в Госдуму глава комитета по труду Ярослав Нилов. В документе также предлагается исключить оплату за перемещение и хранение транспортных средств Вооруженных сил РФ, войск национальной гвардии, спасательных воинских формирований федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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