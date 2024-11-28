Кабмин призвал переработать проект о скидке при оплате эвакуации авто
Проект о предоставлении скидки в размере 50% за оплату эвакуации задержанного автомобиля нуждается в серьезной доработке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на отзыв кабмина на инициативу вице-спикера Государственной думы Владислава Даванкова («Новые люди»).
В июле депутат предложил внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые бы позволяли водителям получить скидку при оплате штрафа и услуг по перемещению и хранению эвакуированной машины в случае их погашения в течение 20 дней с момента нарушения.
Однако правительство указало, что реализация данного предложения может привести к сокращению поступлений в бюджет. В связи с этим проект требует кардинального пересмотра концепции. Кроме того, в правительстве подчеркнули, что предложенные изменения выходят за рамки компетенции КоАП, поскольку вопросы транспортировки автомобилей на специализированные стоянки и условия оплаты этих услуг регулируются региональными законами.
4 июля стоимость эвакуации транспортного средства предлагали ограничить 20% от прожиточного минимума. Соответствующий законопроект внес в Госдуму глава комитета по труду Ярослав Нилов. В документе также предлагается исключить оплату за перемещение и хранение транспортных средств Вооруженных сил РФ, войск национальной гвардии, спасательных воинских формирований федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны.