Hyundai отзовет в США более 220 000 машин из-за проблем с камерой заднего вида
Автоконцерн Hyundai Motor отзывает 226 118 автомобилей в США для замены камеры заднего вида. Это следует из отчета Национального управления по безопасности дорожного движения (NHTSA) США, обратило внимание издание MarketWatch.
Среди моделей на отзыв – Santa Fe и Elantra 2021 и 2022 гг. выпуска.
Паяные соединения на печатной плате могут образовывать трещины, которые со временем способны привести к выходу камеры из строя, следует из отчета. «Отсутствие изображения заднего вида ухудшает обзор для водителя и увеличивает риск столкновения», – констатировали в NHTSA.
Отзыв машин в США регулярно затрагивает компанию Tesla. В начале октября NHTSA сообщила, что Tesla отзывает 27 185 пикапов Cybertruck в США 2024 г. выпуска – управление также выявило неполадки в камерах заднего вида. Этот отзыв стал уже пятым для Cybertruck за неполный 2024 г.
В частности, в июне в отчете NHTSA сообщалось об отзыве 12 150 электропикапов. Тогда причиной стала закрепленная ненадлежащим образом обивка багажного отделения, которая может отслоиться, что создает риск аварии для следующих за транспортом автомобилистов. Еще 11 688 электромобилей были отозваны в том же месяце из-за неполадок с передним стеклоочистителем.