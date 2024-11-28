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Hyundai отзовет в США более 220 000 машин из-за проблем с камерой заднего вида

Ведомости

Автоконцерн Hyundai Motor отзывает 226 118 автомобилей в США для замены камеры заднего вида. Это следует из отчета Национального управления по безопасности дорожного движения (NHTSA) США, обратило внимание издание MarketWatch.

Среди моделей на отзыв – Santa Fe и Elantra 2021 и 2022 гг. выпуска.

Паяные соединения на печатной плате могут образовывать трещины, которые со временем способны привести к выходу камеры из строя, следует из отчета. «Отсутствие изображения заднего вида ухудшает обзор для водителя и увеличивает риск столкновения», – констатировали в NHTSA.

Отзыв машин в США регулярно затрагивает компанию Tesla. В начале октября NHTSA сообщила, что Tesla отзывает 27 185 пикапов Cybertruck в США 2024 г. выпуска – управление также выявило неполадки в камерах заднего вида. Этот отзыв стал уже пятым для Cybertruck за неполный 2024 г.

В частности, в июне в отчете NHTSA сообщалось об отзыве 12 150 электропикапов. Тогда причиной стала закрепленная ненадлежащим образом обивка багажного отделения, которая может отслоиться, что создает риск аварии для следующих за транспортом автомобилистов. Еще 11 688 электромобилей были отозваны в том же месяце из-за неполадок с передним стеклоочистителем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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