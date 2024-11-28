Hyundai отзовет в США более 220 000 машин из-за проблем с камерой заднего вида

В частности, в июне в отчете NHTSA сообщалось об отзыве 12 150 электропикапов. Тогда причиной стала закрепленная ненадлежащим образом обивка багажного отделения, которая может отслоиться, что создает риск аварии для следующих за транспортом автомобилистов. Еще 11 688 электромобилей были отозваны в том же месяце из-за неполадок с передним стеклоочистителем.