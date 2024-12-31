Водителей призвали заменить просроченные в 2022 году права
Российским водителям в следующем году нужно заменить просроченные в 2022 г. права, предупредили в Госавтоинспекции (ГАИ, ранее – ГИБДД), пишет ТАСС.
Срок действия водительских прав в апреле 2022 г. был продлен на три года в соответствии с постановлением правительства РФ. Это касалось прав, срок действия которых завершался в 2022–2023 гг. Аналогичные постановления принимались и в 2023–2024 гг.
Таким образом, водители, срок действия прав которых был продлен автоматически в 2022 г., в следующем 2025 г. должны пройти процедуру переоформления водительского документа. В ГАИ предупредили, что планирующие выехать за рубеж водители также должны будут заменить водительские права, поскольку возможность их автоматического продления распространяется только на территории РФ.
В декабре 2023 г. официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что срок действия водительских удостоверений, которые истекают в 2024 –2025 гг., будет автоматически продлен на три года. В пресс-службе МВД тогда сообщили, что продление срока действия документов затронет более 5 млн водителей.
Как уточняли в Минэкономразвития в 2022 г., с инициативой по продлению водительских удостоверений выступила ГИБДД. Уточнялось, что водители, которые работают в компаниях, «не будут тратить рабочее время на получение новых прав, прохождение медицинской комиссии», что позволит «не отвлекать их от цепочек логистики».