Водителей призвали заменить просроченные в 2022 году права

Как уточняли в Минэкономразвития в 2022 г., с инициативой по продлению водительских удостоверений выступила ГИБДД. Уточнялось, что водители, которые работают в компаниях, «не будут тратить рабочее время на получение новых прав, прохождение медицинской комиссии», что позволит «не отвлекать их от цепочек логистики».