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Водителей призвали заменить просроченные в 2022 году права

Ведомости

Российским водителям в следующем году нужно заменить просроченные в 2022 г. права, предупредили в Госавтоинспекции (ГАИ, ранее – ГИБДД), пишет ТАСС.

Срок действия водительских прав в апреле 2022 г. был продлен на три года в соответствии с постановлением правительства РФ. Это касалось прав, срок действия которых завершался в 2022–2023 гг. Аналогичные постановления принимались и в 2023–2024 гг.

Таким образом, водители, срок действия прав которых был продлен автоматически в 2022 г., в следующем 2025 г. должны пройти процедуру переоформления водительского документа. В ГАИ предупредили, что планирующие выехать за рубеж водители также должны будут заменить водительские права, поскольку возможность их автоматического продления распространяется только на территории РФ.

В декабре 2023 г. официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что срок действия водительских удостоверений, которые истекают в 2024 –2025 гг., будет автоматически продлен на три года. В пресс-службе МВД тогда сообщили, что продление срока действия документов затронет более 5 млн водителей.

Как уточняли в Минэкономразвития в 2022 г., с инициативой по продлению водительских удостоверений выступила ГИБДД. Уточнялось, что водители, которые работают в компаниях, «не будут тратить рабочее время на получение новых прав, прохождение медицинской комиссии», что позволит «не отвлекать их от цепочек логистики».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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