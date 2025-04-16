До 10 китайских автобрендов могут уйти из России в 2025 году

По результатам 2024 г. экспортные поставки легковых автомобилей из Китая в Россию увеличились на 30,5% до рекордных $15,2 млрд. писал в январе «Интерфакс» со ссылкой на собственные подсчеты на основе данных главного таможенного управления КНР. В августе и сентябре фиксировался рост показателя до $1,6-1,8 млрд, а в декабре экспорт автомобилей из Китая в РФ упал на 3,7% к ноябрю – до $1,38 млрд, продолжив падение третий месяц подряд.