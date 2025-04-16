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До 10 китайских автобрендов могут уйти из России в 2025 году

Ведомости

Покинуть российский рынок до конца 2025 г. могут до десяти автобрендов из Китая. В основном, это связано с низкими продажами, вследствие которых сокращается рентабельность салонов и расторгаются франшизы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на опрошенных дилеров и аналитиков.

По словам собеседников издания, в сектор риска попали бренды Oting, Kaiyi, SWM, Livan, VGV и MG. Согласно информации «Газпромбанк Автолизинга», в первом квартале текущего года были закрыты 213 шоурумов брендов из Китая (в 3,2 раза больше показателя 2024 г.). Число открытий при этом упало в два раза – до 124.

Ключевыми причинами вероятного ухода китайских брендов автодилеры называют затоваривание складов и низкий спрос, высокие издержки дилеров и неликвидный модельный ряд. Небольшие шансы на выживание есть у брендов, которые продают за три месяца не более 60–70 новых автомобилей, считает замгендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев. Источник издания на рынке рассказал, что в зону риска попадают марки, продажи которых составляют менее 1000 легковых машин в год.

По результатам 2024 г. экспортные поставки легковых автомобилей из Китая в Россию увеличились на 30,5% до рекордных $15,2 млрд. писал в январе «Интерфакс» со ссылкой на собственные подсчеты на основе данных главного таможенного управления КНР. В августе и сентябре фиксировался рост показателя до $1,6-1,8 млрд, а в декабре экспорт автомобилей из Китая в РФ упал на 3,7% к ноябрю – до $1,38 млрд, продолжив падение третий месяц подряд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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