До 10 китайских автобрендов могут уйти из России в 2025 году
Покинуть российский рынок до конца 2025 г. могут до десяти автобрендов из Китая. В основном, это связано с низкими продажами, вследствие которых сокращается рентабельность салонов и расторгаются франшизы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на опрошенных дилеров и аналитиков.
По словам собеседников издания, в сектор риска попали бренды Oting, Kaiyi, SWM, Livan, VGV и MG. Согласно информации «Газпромбанк Автолизинга», в первом квартале текущего года были закрыты 213 шоурумов брендов из Китая (в 3,2 раза больше показателя 2024 г.). Число открытий при этом упало в два раза – до 124.
Ключевыми причинами вероятного ухода китайских брендов автодилеры называют затоваривание складов и низкий спрос, высокие издержки дилеров и неликвидный модельный ряд. Небольшие шансы на выживание есть у брендов, которые продают за три месяца не более 60–70 новых автомобилей, считает замгендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев. Источник издания на рынке рассказал, что в зону риска попадают марки, продажи которых составляют менее 1000 легковых машин в год.
По результатам 2024 г. экспортные поставки легковых автомобилей из Китая в Россию увеличились на 30,5% до рекордных $15,2 млрд. писал в январе «Интерфакс» со ссылкой на собственные подсчеты на основе данных главного таможенного управления КНР. В августе и сентябре фиксировался рост показателя до $1,6-1,8 млрд, а в декабре экспорт автомобилей из Китая в РФ упал на 3,7% к ноябрю – до $1,38 млрд, продолжив падение третий месяц подряд.