Структура, связанная с зятем президента Казахстана, станет совладельцем Ильинской больницы

Clinic Management Group (CMG), управляющая проектом «Ильинская больница», договорилась с казахстанской инвесткомпанией Emdeu Group о продаже последней 50% в проекте. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Ильинской больницы Артем Гапеев и подтвердил человек, близкий к компании-покупателю.

Информации об Emdeu Group практически нет. Эта инвесткомпания аффилирована с Тимуром Кулибаевым, зятем президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и одним из богатейших людей страны, пишет отраслевое издание Vademecum. ТОО Emdeu Group и его гендиректор Дилара Успанова аффилированы с компанией «Региональное», сказано на сайте минфина Казахстана. Последняя принадлежит фирме «Кипрос», которой, в свою очередь, владеет Кулибаев. Вместе с супругой Динарой, дочерью Нурсултана Назарбаева, через холдинг «Алмэкс» бизнесмен владеет 73,6% Народного банка Казахстана (данные банка на 31 декабря 2016 г.). Среди других активов Кулибаева – «Каспий нефть», которой он на паритетных началах владеет с Михаилом Гуцериевым, и Mercury Properties, портфель коммерческой недвижимости которой составляет около 47 000 кв. м (торговые центры, бизнес-центры и склады). Кроме того, с 2011 г. Кулибаев является членом совета директоров «Газпрома». В этом году его состояние журнал Forbes оценил в $2,1 млрд. Собеседник «Ведомостей», близкий к Emdeu Group, отказался комментировать вопрос об аффилированности с Кулибаевым. Представитель Народного банка Казахстана не смог оперативно ответить на запрос «Ведомостей».

Сумму сделки стороны назвать отказались. Потенциал проекта «Ильинская больница» высок, но еще рано судить о темпах развития, учитывая конкурентное окружение и отсутствие в структуре проекта сети клиник как источника пациентов, замечает медицинский директор биомедицинского холдинга «Атлас» Андрей Перфильев. На данном этапе, по его мнению, оценка компании может отражать только понесенные затраты и варьируется от 700 млн до 1 млрд руб.

CMG требуются деньги на развитие, объясняет Гапеев необходимость привлечения инвестора. По его словам, проект «Ильинская больница» предполагает создание нескольких многофункциональных высокотехнологичных медицинских центров в Красногорском районе общей площадью 34 000 кв. м. Проект будет реализован в три этапа, в ходе которых будут построены больница и поликлиника со стационаром на 78 коек (открытие первого корпуса запланировано на I квартал 2018 г.), высокотехнологичного центра, а также многофункционального детского госпиталя. Инвестиции в два первых этапа Гапеев оценивает в $120 млн.

Кто еще интересовался Владельцы и менеджмент Ильинской больницы ведут переговоры с различными инвесторами, писало осенью Vademecum. Одним из основных претендентов источники издания называли АФК «Система», но сделка не состоялась.

Как сообщил Гапеев, сейчас решается вопрос о том, как будет структурирована сделка. Пока структура проекта такова: АО «Ильинская больница» – операционная компания, а CMG владеет активами. Единственный владелец Ильинской больницы – Абай Закарьянов, бывший совладелец компании «Телефон.ру», согласно данным ЕГРЮЛ. До закрытия сделки с Emdeu Group, запланированной на май 2017 г., Закарьянов – единственный владелец проекта, подтверждает Гапеев.

Emdeu Group интересен рынок частной медицины Москвы, объясняет человек, близкий к компании. По итогам 2016 г. российский рынок частной медицины вырос на 8,2%, достигнув 683,4 млрд руб., подсчитали аналитики KPMG. До 2019 г. он будет расти примерно на 5,9% ежегодно, прогнозируют они (см. график). Развитие рынка частной медицины зависит от развитости рынка государственной, говорит член совета директоров сети клиник «Доктор рядом» Владимир Гурдус: в Москве качество бесплатной помощи растет, но остаются еще свободные ниши в разных сегментах – амбулаторной, стационарной, специализированной помощи. Здесь же наиболее платежеспособный спрос в стране, что также способствует развитию рынка частной медицины, отмечает Гурдус.