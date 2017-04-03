S7 не пускают в Норильск

В пятницу S7 Group (владеет авиакомпаниями «Сибирь» и «Глобус», летают под брендом S7) пожаловалась в ФАС на аэропорт Норильска в связи с ограничением конкуренции, сообщила пресс-служба S7. В августе 2016 г. перевозчик подал заявку в аэропорт на выполнение с летнего расписания (с 26 марта) ежедневных рейсов по маршруту Норильск – Новосибирск, затем – еще несколько запросов, но они остались без ответа. Лишь за три дня до начала летней программы аэропорт прислал отказ в предоставлении слотов, говорится в релизе S7. Причину отказа аэропорт не сообщил, уточнила представитель S7 Анна Бажина. Представитель ФАС сказал, что комментарии будут возможны после того, как жалоба S7 поступит.

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