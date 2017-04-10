ЗАО «Балтийский берег» объявлено банкротом

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти 6 апреля признал банкротом ЗАО «Балтийский берег» и ввел в компании конкурсное производство. В реестре кредиторов - требования на 6,2 млрд руб.

Конкурсное производство суд ввел на основании ходатайства временного управляющего, потому что кредиторам компании так и не удалось провести правомочное собрание. В собрании кредиторов 3 апреля приняли участие компании, контролирующие 10,99% задолженности, причем ни главного кредитора Россельхозбанка (3 млрд руб.), ни подконтрольного Сбербанку ООО «СБК-стекло» (2 млрд руб.) среди них не было. Против конкурсного производства возражал турецкий банк АО «Тюркие иш банкасы аноним ширкети», которому ЗАО «Балтийский берег» должно 263,7 млн руб. Банк надеялся на введение процедуры внешнего управления, но суд посчитал, что платежеспособность должника не может быть восстановлена.

Вторая основная компания ГК «Балтийский берег» - ПАО «Русский лосось» - также находится в процедуре конкурсного производства, при этом в конце марта у нее была выявлена недостаточность активов, они были оценены в минус 1,6 млрд руб.

На деятельности «Балтийского берега» банкротство никак не отразится, сообщила «Ведомостям» Анна Шевелева, директор по развитию ООО «ТД «Балтийский берег». Ранее она работала директором по развитию ЗАО «Балтийский берег». По словам Шевелевой, всю продукцию под торговой маркой «Балтийский берег» производит ООО «ТД «Балтийский берег». Учредителем этой компании является юридическое лицо, входящее в группу компаний Сбербанк России, говорит она.

По данным СПАРК, с ноября 2016 г. ООО «ТД «Балтийский берег» на 100% принадлежит ООО «СБК КЗМ плюс», которое на 99,9% находится в собственности «дочки» «Сбербанк капитала» ООО «СБК проект».

По словам Шевелевой, ООО «ТД «Балтийский берег» владеет необходимыми производственными мощностями и полностью укомплектовано штатом сотрудников для ведения хозяйственной деятельности. Это означает, что торговая марка, являющаяся одним из лидеров рыбной промышленности, остается на рынке, в планах ООО «ТД «Балтийский берег» - увеличение доли на рынке, расширение ассортимента, говорит менеджер. Каким образом к Сбербанку перешло все основное имущество «Балтийского берега», она не комментирует.

«С февраля 2017 г. группа компаний "Балтийский берег" не является клиентом АО "Россельхозбанк". Банк уступил свои права требования новому кредитору», - сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского регионального филиала Россельхозбанка. Пресс-служба Сбербанка отказалась от комментариев.

АО «Россельхозбанк» выдавало кредиты на развитие ПАО «Русский лосось», ЗАО «Балтийский берег» предоставляло под них обеспечение, часть заемных средств привлекалась в валюте. В декабре 2012 г. банк выдал ПАО «Русский лосось» кредит на 5,5 млн евро, в феврале 2013 г. - кредит на 40,7 млн норвежских крон, в июне 2013 г. - кредит на 7,5 млн евро, в сентябре 2013 г. - кредит на 8 млн евро. «В связи с ростом стоимости валют в России задолженность ПАО "Русский лосось" выросла почти в два раза в рублевом эквиваленте начиная с весны 2015 г., руководство группы компаний "Балтийский берег" вело переговоры с кредиторами ПАО "Русский лосось" о переводе ссудной задолженности компании в рубли», - говорится в отчетности. Общая сумма долга перед Россельхозбанком в рублях, согласно официальному курсу курсу евро и норвежской кроны на 10 апреля, составляла около 3,9 млрд руб.