Статья опубликована в № 4301 от 13.04.2017 под заголовком: Добавить денег на лекарства

Правительство придумало, как вернуть на аптечные полки дешевые лекарства

Предлагается устанавливать оптовые и розничные надбавки в рублях, а не в процентах, как сейчас

Мария Дранишникова

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