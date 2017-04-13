«Газпром» хочет заплатить государству вдвое меньше, чем заложено в бюджет

Несмотря на то что Минфин ждет от «Газпрома» 171,3 млрд руб. в виде дивидендов по итогам 2016 г., получить бюджет может всего 93,4 млрд руб., следует из сообщения «Газпрома». Правление газовой монополии предложило на одобрение совета директоров рекомендацию по дивидендам — 7,89 руб. на акцию (на уровне прошлого года), говорится в сообщении компании.

Если совет директоров поддержит это, а акционеры на годовом собрании проголосуют «за», то суммарные выплаты по итогам прошлого года составят 186,8 млрд руб., из них на долю государства (напрямую Росимуществу принадлежит 38,373% компании, через «Роснефтегаз» контролируется еще 10,97%, а еще 0,9% принадлежит «Росгазификации») придется 93,8 млрд руб.

Таким образом, «Газпром» может заплатить 20,9% от прогнозной чистой прибыли по итогам прошлого года. В проекте бюджета на 2017 г. государство планировало иной исход: получить от «Газпрома» 171,3 млрд руб. В таком случае дивиденды бы составили 446,2 млрд руб., или 49,96% от прогнозной чистой прибыли по МСФО.

Окончательное решение по размеру дивидендов должен принять совет директоров в мае. В прошлом году совет скорректировал первоначальное предложение менеджмента.

«Газпром» нацелен на сохранение размера дивидендов в 2017-2019 гг. в рублевом выражении на уровне не ниже выплаченных в 2016 г., говорилось в сообщении компании, подготовленном по итогам совета директоров в начале марта. Совет директоров тогда рассмотривал информацию о перспективах дивидендной политики в 2017-2019 гг.

Чиновники рассчитывают взять 50% прибыли с каждой госкомпании, но готовы допустить исключения. «Предложения сейчас такие, что надо максимально, с кого можно, взять, взять 50% чистой прибыли, но там, где сделать это невозможно, должны быть веские причины и это должна быть сложная процедура принятия такого решения», — объяснил первый вице-премьер Игорь Шувалов журналистам в среду после совещания у премьер-министра.

Вице-премьер не пояснил, о какой сложной процедуре, необходимой для получения исключения из общего правила, сейчас идет речь. В 2016 г. госкомпаниям повысили дивиденды — с 25 до 50% прибыли по РСБУ или МСФО (от большей из величин), при этом было принято единое постановление, но, несмотря на это, некоторые госкомпании получили исключения («Газпром»,«Роснефть», «Транснефть»). «Никаких сложных процедур они для этого не проходили — просто лоббисты дошли до первых лиц и пожаловались на большие инвестпрограммы», — говорили высокопоставленные чиновники.