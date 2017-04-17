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Статья опубликована в № 4303 от 17.04.2017 под заголовком: Бензин «Роснефти» под подозрением

Автовладельцы Хабаровска жалуются на качество бензина «Роснефти»

Из-за поломок автомобилей они готовы подать к «Роснефти» коллективный иск
Автовладельцы Дальнего Востока недовольны бензином на заправках «Роснефти»
Автовладельцы Дальнего Востока недовольны бензином на заправках «Роснефти»
М. Стулов / Ведомости

В апреле в нескольких СМИ и социальных сетях появились жалобы автовладельцев на качество топлива на АЗС «Роснефти». Водители заявляли, что после заправки бензином у одной и той же нефтяной компании начинались проблемы с топливной системой, сообщает сайт www.dvhab.ru. По словам водителей, проблемы начинались из-за бензина Аи-95. «Это подтверждают и механики автосервисов. Десятки хабаровчан объединились для подачи коллективного иска к нефтяной компании», – пишет интернет-издание.

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