Автовладельцы Хабаровска жалуются на качество бензина «Роснефти»

В апреле в нескольких СМИ и социальных сетях появились жалобы автовладельцев на качество топлива на АЗС «Роснефти». Водители заявляли, что после заправки бензином у одной и той же нефтяной компании начинались проблемы с топливной системой, сообщает сайт www.dvhab.ru. По словам водителей, проблемы начинались из-за бензина Аи-95. «Это подтверждают и механики автосервисов. Десятки хабаровчан объединились для подачи коллективного иска к нефтяной компании», – пишет интернет-издание.

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