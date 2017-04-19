Компания Тимченко может получить крупный контракт «Газпрома»

«Стройтранснефтегаз» может получить второй по величине в своей истории контракт от «Газпрома», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.

В апреля «Газпром» намерен заключить контракт на сумму 51,4 млрд руб с единственным поставщиком на строительно-монтажные работы по объекту «Магистральный газопровод Сахалин - Хабаровск - Владивосток» (СХВ). Срок исполнения обязательств по контракту - декабрь 2019 г. Он касается развития ГТС «для обеспечения транспортировки газа будущим потребителям на Дальнем Востоке России».

Представители «Стройтранснефтегаза» и «Газпрома» пока не ответили на запросы.

Крупнейшим контрактом СТНГ является контракт на строительство участка газопровода «Сила Сибири» «КС-1 «Салдыкельская» - КС-2 «Олекминская» км 301,1 - км 555,8» на сумму 74,2 млрд руб, пишет агентство. Таким образом, контракт на расширение СХВ станет вторым по величине контрактом.

31,5% в СТНГ принадлежит Тимченко напрямую.А вместе с семье он контролирует не менее 50%. «Мои партнеры там мои родственники», - говорил он, отвечая на вопрос о владельцах компании. Тимченко отметил, что семье принадлежит не контроль, но «минимум половина».

СТНГ участвует во многих ключевых проектах «Газпрома», в том числе строительстве газопровода «Сила Сибири», Амурского ГПЗ, газопровода Ухта – Торжок. В 2015 г. выручка компании составила 188,3 млрд руб., чистая прибыль – 10,5 млрд руб