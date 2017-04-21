«Новатэк» будет покупать новые активы

Ранее Михельсон говорил, что компания заинтересована в покупке средне- и малотоннажных СПГ-заводов «Криогаза»

«Новатэк» ведет переговоры о покупке upstream (разведка и добыча) активов в основном регионе газодобычи, сказал предправления и совладелец компании Леонид Михельсон.

По итогам I квартала 2017 г. «Новатэк» снизил добычу газа на 8,8% до 15,72 млрд куб. м, сообщила компания, добыча жидких углеводородов упала на 7,5% до 3 млн т.

«Мы говорили, что будет некоторое падение и по нашей добыче, — прокомментировал Михельсон эти результаты. — Мы купили ряд лицензий, увеличиваем геологоразведочные работы. Мы сейчас ведем переговоры, рассматриваем возможности, кроме создания дополнительной ресурсной базы под наши проекты «Ямал СПГ», также и дополнительной ресурсной базы в регионе нашей существующей инфраструктуры, я имею в виду Уренгой, об увеличении нашей возможности по добыче» (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, до конца года компания рассчитывает сформировать ресурсную базу, которая позволит поддерживать полку добычи в регионе «для сохранения нашей доли на внутреннем рынке газа». «Мы рассматриваем все возможности увеличения сырьевой базы», — добавил он.

За 2016 г. «Новатэк» добыл с учетом доли в добыче совместных предприятий 66,1 млрд куб. м газа против 67,9 млрд в 2015 г. В 2016 г. «Новатэк» расширил существенно ресурсную базу, получив несколько участков в ЯНАО. В прошлом году сообщалось, что «Новатэк» ведет переговоры о покупке у «Газпрома» четырех участков Тамбейской группы на Ямале. Договориться пока не удалось.

На Ямале «Новатэк» строит СПГ-завод, запуск его первой очереди намечен на этот год. По словам Михельсона, компания заинтересована в инвестициях в СПГ-активы в мире, «в первую очередь в бункеровочном бизнесе, в бизнесе заправок большегрузного транспорта».

Ранее Михельсон говорил, что компания заинтересована в покупке средне- и малотоннажных СПГ-заводов «Криогаза».