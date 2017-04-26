Виктор Рашников готов продать акции ММК на $200 млн

ММК готов разместить 3% акций, чтобы увеличить количество акций в свободном обращении. Об этом сегодня рассказал заместитель гендиректора ММК Андрей Еремин.

Акции готов продать основной владелец компании - председатель совета директоров Виктор Рашников, рассказал Еремин. Цель SPO - повысить капитализацию компании. Сейчас ММК стоит $6,8 млрд. Для сравнения, при IPO компания была оценена в $11,2 млрд. Если ММК разместит 3% акций, это позволит ей войти в индекс MSCI. Но решение о сроках размещения ещё не принято. «Размещение может состояться при определённых условиях, когда на рынке снизится волатильность», - добавил Ерёмин. «Ситуация на рынке должна быть более прогнозируема», - сказал гендиректор ММК Павел Шиляев.

Решение о площадке для размещения тоже не принято, отметил Шиляев. Рассматривается Лондон, добавил он.