«Газпром» нашел партнера на Тамбейский кластер

Сколько будут стоить эти работы, стороны не указывают

Он подписал с подконтрольной Аркадию Ротенбергу «Русгаздобычей» меморандум по реализации добычи на месторождениях

Сегодня предправления «Газпрома» Алексей Миллер и гендиректор «Русгаздобычи» Артем Оболенский подписали меморандум о развитии газохимического производства на базе ачимовских и валанжинских залежей Надым-Пур-Тазовского региона, а также о совместной добыче и переработке запасов месторождений Табейского кластера, следует из сообщения «Газпрома».

Меморандум закрепляет условия совместной работы на предынвестиционном этапе проектов, а также предусматривает изучение возможности создания совместного предприятия для разработки месторождений, отмечается в сообщении «Газпрома».

На первом этапе будет проведено предынвестиционное исследование и разработано ТЭО проектов. Сколько будут стоить эти работы, стороны не указывают. Представитель «Газпрома» не ответил на этот вопрос. Связаться с представителем «Русгаздобычи» не удалось. Привлечением средств на первом этапе займется «Русгаздобыча», отмечается в сообщении газовой монополии.

«Стороны также договорились максимально использовать отечественный промышленный и научно-технический потенциал», - говорится в сообщении «Газпрома». Этого вчера требовал президент Владимир Путин на встрече с Миллером.

Миллер вчера на встрече с Путиным рассказал, что «Газпром» доразведал Тамбейский кластер (включает несколько месторождений на полуострове Ямал – Северо-Тамбейское, Западно-Тамбейское и Тасийское). В сравнении с 2008 г. компания увеличила запасы более чем вдвое: на 4,1 трлн до 6,7 трлн куб. м.

Из слов Путина следует, что «Газпрому» нужно для разработки Тамбейской группы привлечь партнеров: «Я прошу вас представить предложения по тому, как вы будете работать с этими запасами. Просил бы обратить внимание как минимум на два серьезных обстоятельства. При привлечении партнеров исходить из того, что они в состоянии сами привлекать необходимые финансовые ресурсы, и второе – максимально опираться на имеющиеся технологические возможности российской науки и промышленности» (цитаты по ТАСС).

Миллер ответил, что партнером «Газпрома» может стать российская компания, которая уже обладает опытом в СПГ и переработке жирного газа. «Новые запасы позволят реализовать проекты в сфере сжижения и переработки газа, а также газохимии, так как ряд месторождений Тамбейской группы содержат так называемый жирный газ (с высоким содержанием этана), переработка которого повысит экономическую эффективность разработки», – заверил президента Миллер.

Вчера о своей заинтересованности в развитии Тамбейской группы месторождений высказывался «Новатэк». «Мы уже заявляли и подтверждаем сейчас свою заинтересованность в совместной реализации СПГ-проектов на ресурсной базе Тамбейской группы месторождений», - процитировал «Интерфакс» предправления компании Леонида Михельсона.

Значит ли сегодняшнее подписание, что партнерства с «Новатэком» по Тамбейскому кластеру не будет, представитель «Газпрома» пока не ответил.

«Русгаздобыча» принадлежит, по данным «СПАРК-Интерфакса», на 99% ЗАО «Русская холдинговая компания», еще 1% – гендиректору «Русгаздобычи» Оболенскому. В августе 2016 г. Оболенский и Ротенберг учредили ООО «Национальная газовая группа», которое стало управляющей компанией для «Русгаздобычи».