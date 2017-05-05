ТЭК

«Газпром» нашел партнера на Тамбейский кластер

Он подписал с подконтрольной Аркадию Ротенбергу «Русгаздобычей» меморандум по реализации добычи на месторождениях
Сколько будут стоить эти работы, стороны не указывают
Сколько будут стоить эти работы, стороны не указывают
Евгений Разумный / Ведомости

Сегодня предправления «Газпрома» Алексей Миллер и гендиректор «Русгаздобычи» Артем Оболенский подписали меморандум о развитии газохимического производства на базе ачимовских и валанжинских залежей Надым-Пур-Тазовского региона, а также о совместной добыче и переработке запасов месторождений Табейского кластера, следует из сообщения «Газпрома».

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Меморандум закрепляет условия совместной работы на предынвестиционном этапе проектов, а также предусматривает изучение возможности создания совместного предприятия для разработки месторождений, отмечается в сообщении «Газпрома».

На первом этапе будет проведено предынвестиционное исследование и разработано ТЭО проектов. Сколько будут стоить эти работы, стороны не указывают. Представитель «Газпрома» не ответил на этот вопрос. Связаться с представителем «Русгаздобычи» не удалось. Привлечением средств на первом этапе займется «Русгаздобыча», отмечается в сообщении газовой монополии.

Президент Владимир Путин рассказал предправления «Газпрома» Алексею Миллеру (справа), какой партнер нужен компании на Ямале
«Газпром» ищет партнера для работы на Тамбейской группе месторождений
Им может стать «Новатэк»

«Стороны также договорились максимально использовать отечественный промышленный и научно-технический потенциал», - говорится в сообщении «Газпрома». Этого вчера требовал президент Владимир Путин на встрече с Миллером.

Миллер вчера на встрече с Путиным рассказал, что «Газпром» доразведал Тамбейский кластер (включает несколько месторождений на полуострове Ямал – Северо-Тамбейское, Западно-Тамбейское и Тасийское). В сравнении с 2008 г. компания увеличила запасы более чем вдвое: на 4,1 трлн до 6,7 трлн куб. м.

Из слов Путина следует, что «Газпрому» нужно для разработки Тамбейской группы привлечь партнеров: «Я прошу вас представить предложения по тому, как вы будете работать с этими запасами. Просил бы обратить внимание как минимум на два серьезных обстоятельства. При привлечении партнеров исходить из того, что они в состоянии сами привлекать необходимые финансовые ресурсы, и второе – максимально опираться на имеющиеся технологические возможности российской науки и промышленности» (цитаты по ТАСС).

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«Новатэк» готов к покупкам
Компания ведет переговоры о покупке активов на Ямале, чтобы восполнить снижающуюся добычу

Миллер ответил, что партнером «Газпрома» может стать российская компания, которая уже обладает опытом в СПГ и переработке жирного газа. «Новые запасы позволят реализовать проекты в сфере сжижения и переработки газа, а также газохимии, так как ряд месторождений Тамбейской группы содержат так называемый жирный газ (с высоким содержанием этана), переработка которого повысит экономическую эффективность разработки», – заверил президента Миллер.

Вчера о своей заинтересованности в развитии Тамбейской группы месторождений высказывался «Новатэк». «Мы уже заявляли и подтверждаем сейчас свою заинтересованность в совместной реализации СПГ-проектов на ресурсной базе Тамбейской группы месторождений», - процитировал «Интерфакс» предправления компании Леонида Михельсона.

«Новатэк» подтвердил готовность реализовывать СПГ-проекты на Тамбейском кластере

Значит ли сегодняшнее подписание, что партнерства с «Новатэком» по Тамбейскому кластеру не будет, представитель «Газпрома» пока не ответил.

«Русгаздобыча» принадлежит, по данным «СПАРК-Интерфакса», на 99% ЗАО «Русская холдинговая компания», еще 1% – гендиректору «Русгаздобычи» Оболенскому. В августе 2016 г. Оболенский и Ротенберг учредили ООО «Национальная газовая группа», которое стало управляющей компанией для «Русгаздобычи».

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