Бывшие топ-менеджеры «Ленэнерго» получили реальные сроки

Московский районный суд Петербурга сегодня приговорил бывшего гендиректора ПАО «Ленэнерго» Андрея Сорочинского к четырем годам заключения в исправительной колонии общего режима, бывшего директора по финансам Дениса Слепова - к трем. Прокурор просил для них шесть и пять лет соответственно. Максимальное наказание, предусмотренное ч. 2 ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), - 10 лет лишения свободы, предусмотрен также штраф 1 млн руб.

Сорочинский и Слепов злоупотребили своими полномочиями и причинили компании ущерб, повлекший тяжелые последствия, решил суд. В 2013-2015 гг. «Ленэнерго» разместило на депозиты в банке «Таврический» более 13 млрд руб. После того как в марте 2015 г. началась санация «Таврического», около 10 млрд руб. «Ленэнерго» были конвертированы в субординированные депозиты на 20 лет под 0,5% годовых.

Сорочинский и Слепов знали, что средства не являются свободными, они были зарезервированы, в том числе около 4 млрд руб. предназначалось для выплаты ФСК ЕЭС, говорится в решении суда. «Ленэнерго» на 67,5% принадлежит ПАО «Россети», 28,8% – у комитета имущественных отношений Петербурга. Регламенты «Россетей» предписывают размещать средства в крупнейших банках с госучастием. Регламенты не распространялись на вложения компании и пролонгацию договоров, а компания выбирала самые высокие ставки, объяснял в суде Сорочинский.

Слепов отрицает свою вину и утверждает, что решение о размещении средств принимал Сорочинский. После утверждения регламента «Россетей» о размещении свободных средств Слепов устно обратился к Сорочинскому с предложением расторгнуть договор с «Таврическим», на что Сорочинский ответил, что размещение согласовано с «Россетями», говорится в показаниях Слепова. Сорочинский не обращался в «Россети» с предложением о согласовании размещения средств в «Таврическом», следует из показаний представителя компании.

Сорочинский возглавлял «Ленэнерго» с 2010 г. до января 2015 г., до этого шесть лет работал зампредседателя комитета по энергетике Петербурга. Слепов до прихода в сетевую компанию работал в казначействе «Таврического».