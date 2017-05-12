Статья опубликована в № 4319 от 12.05.2017 под заголовком: Новое вино из Севастополя

Компания, владельцем которой считается Андрей Костин, скупает виноградники в Крыму

Она приобрела в районе Севастополя еще 1088 га и создаст новую марку вина в дополнение к Alma Valley

Екатерина Бурлакова

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