Агропром
Статья опубликована в № 4319 от 12.05.2017 под заголовком: Новое вино из Севастополя

Компания, владельцем которой считается Андрей Костин, скупает виноградники в Крыму

Она приобрела в районе Севастополя еще 1088 га и создаст новую марку вина в дополнение к Alma Valley
Компания, владельцем которой считается Андрей Костин, скупает виноградники в Крыму
Компания, владельцем которой считается Андрей Костин, скупает виноградники в Крыму
Д. Абрамов / Ведомости

Севастопольская компания «Инвест резерв» приобрела три земельных участка на аукционах департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя, сообщается на сайте департамента. 100% «Инвест резерва» принадлежит компании «Инвест плюс», которая принадлежит компании «Ист инвестментс», принадлежащей «Варгас пропертиз инк», зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Бенефициары последней не раскрываются. Гендиректор «Инвест плюс» Андрей Григорьев информацию о покупке участков подтвердил.

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