Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4332 от 31.05.2017 под заголовком: Рискованный миллиард

«Нанолек» может выручить от сотрудничества с государством свыше 1 млрд рублей

Совладелец компании – сын экс-министра промышленности и торговли Владимир Христенко

Минздрав разрешил применять комбинированные вакцины для вакцинации детей из группы риска. Это следует из приказа ведомства, который вносит изменения в национальный календарь профилактических прививок (определяет порядок и сроки всеобщей бесплатной вакцинации).

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