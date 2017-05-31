Статья опубликована в № 4332 от 31.05.2017 под заголовком: Рискованный миллиард
«Нанолек» может выручить от сотрудничества с государством свыше 1 млрд рублей
Совладелец компании – сын экс-министра промышленности и торговли Владимир Христенко
- Мария Дранишникова
- / Ведомости
Производство вакцин – выгодный бизнес, если их закупает государство
ООО «Нанолек»
Минздрав разрешил применять комбинированные вакцины для вакцинации детей из группы риска. Это следует из приказа ведомства, который вносит изменения в национальный календарь профилактических прививок (определяет порядок и сроки всеобщей бесплатной вакцинации).
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