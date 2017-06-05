Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4335 от 05.06.2017 под заголовком: Ginza Project научит продавать

Гендиректор курорта «Роза хутор» и Ginza Project открывают продуктовый магазин

«Углече Поле. Органик маркет» заработает в районе Патриарших прудов

Компания «Агранта» совместно с Ginza Project 8 июня откроют магазин «Углече Поле. Органик маркет» в Трехпрудном переулке в районе Патриарших прудов. Это «Ведомостям» рассказал гендиректор сети «Углече Поле. Органик маркет» Максим Огладков и подтвердил представитель Ginza Project Илья Бухтуев.

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