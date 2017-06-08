Статья опубликована в № 4338 от 08.06.2017 под заголовком: РЖД нашла инвесторов для ВСМ
НПФ «Благосостояние» и «Согаз» помогут РЖД построить высокоскоростную магистраль
Монополия подписала с ними соглашения о сотрудничестве при строительстве участка Москва – Владимир
- Дарья Белоглазова
- / Ведомости
Детали соглашений РЖД, НПФ «Благосостояние» и «Согаз» не раскрывают
Е. Разумный / Ведомости
РЖД подписала с НПФ «Благосостояние» и страховой компанией «Согаз» соглашения о сотрудничестве при строительстве высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Казань, сообщила РЖД. С НПФ «Благосостояние» РЖД договорилась, что фонд может вложить в проект временно свободные средства. А с «Согазом» – кроме финансирования еще и о страховой защите имущественных интересов участников. Соглашения помогут РЖД реализовать первый этап магистрали – Москва – Владимир.
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