НПФ «Благосостояние» и «Согаз» помогут РЖД построить высокоскоростную магистраль

Детали соглашений РЖД, НПФ «Благосостояние» и «Согаз» не раскрывают Е. Разумный / Ведомости

РЖД подписала с НПФ «Благосостояние» и страховой компанией «Согаз» соглашения о сотрудничестве при строительстве высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Казань, сообщила РЖД. С НПФ «Благосостояние» РЖД договорилась, что фонд может вложить в проект временно свободные средства. А с «Согазом» – кроме финансирования еще и о страховой защите имущественных интересов участников. Соглашения помогут РЖД реализовать первый этап магистрали – Москва – Владимир.