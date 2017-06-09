Дочка «Трансмашхолдинга» планирует увеличить выручку в два раза в 2017 г.

ОЭВРЗ выиграл последние три конкурса на поставку вагонов метро в Петербурге Евгений Егоров / Ведомости

Выручка ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод» (ОЭВРЗ, входит в группу «Трансмашхолдинг») в 2016 г. составила 4,5 млрд руб (+36%). Чистая прибыль - 2,7 млн руб. (в 2015 г. был убыток 128 млн руб.). Более половины выручки принесло производство вагонов метро, следует из годового отчета компании.

ОЭВРЗ выиграл последние три конкурса на поставку вагонов метро в Петербурге (общей сложностью - 346 шт). Все тендеры прошли в 2016 г. Завод участвует в конкурсах вместе ООО «Вагонмаш» (на 51% принадлежит Skoda Transportation, на 49% – Кировскому заводу). Одно из требований заказчика кокнурса - уровень локализации производства не менее 70%. Локализация на ОЭВРЗ превышает 80%, на «Вагонмаше» – 62%, сообщали представители заводов в декабре 2016 г.

В 2017. за счет контрактов на поставку и ремонт вагонов завод планирует получить 10,2 млрд руб. выручки, чистая прибыль по планам составит 91,5 млн руб., следует из годового отчета. В вагоностроении будет задействовано 65% мощностей завода.

Кроме вагонов метро завод выпускает односекционные трамваи с частично низким полом. В 2016 г. ОЭВРЗ выпустил один трамвай, еще три - в планах на 2017 г. В октябре 2016 г. ОЭВРЗ открыл производственный комплекс, который рассчитан на 200 штук рельсового транспорта. В 2017 г. предприятие планирует реализовать проект по реорганизации производственных мощностей на 210 млн руб.: перенести окрасочный комплекс, оптимизировать площади складов и пр.

Предприятие загружено производством вагонов метро для Петербурга, заказов на односекционные трамваи в городе нет, если трамваи понадобятся, завод сможет отреагировать, объясняет представитель «Трансмашхолдинга». По его словам, потребность городов России в односекционных трамваях невысокая, всего «несколько десятков штук».

Почти треть парка петербургского метро подходит к предельному сроку эксплуатации: в ближайшее время ОЭВРЗ будет доминирующим поставщиком для города; «Вагонмаш» пока не может составить реальную конкуренцию из-за высокой доли иностранных комплектующих, говорит начальник аналитического отдела ИК ЛМС Дмитрий Кумановский. ОЭВРЗ сейчас проще ориентироваться на выпуск вагонов метро, чем закупать производственные фонды и нанимать персонал на сборку трамваев, тем более спрос на них очень низкий, добавил он.