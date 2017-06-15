Статья опубликована в № 4342 от 15.06.2017 под заголовком: РЖД не уследила за бюджетом строительства
«Росжелдор» нерезультативно использовал деньги для РЖД
Счетная палата провела проверку исполнения бюджета за 2016 год и нашла нарушения при финансировании строек
- Дарья Белоглазова
- / Ведомости
Деньги, выделенные РЖД на капстроительство в 2016 г., могли быть использованы «нерезультативно», заключила Счетная палата
А. Гордеев / Ведомости
Федеральное агентство железнодорожного транспорта («Росжелдор», входит в структуру Минтранса) планировало взносы в капитал РЖД без учета потребностей компании, выяснила Счетная палата, проверив исполнение бюджета 2016 г. «Нерезультативно» могло быть использовано более 4,2 млрд руб.
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