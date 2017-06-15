Транспорт
Статья опубликована в № 4342 от 15.06.2017 под заголовком: РЖД не уследила за бюджетом строительства

«Росжелдор» нерезультативно использовал деньги для РЖД

Счетная палата провела проверку исполнения бюджета за 2016 год и нашла нарушения при финансировании строек

Федеральное агентство железнодорожного транспорта («Росжелдор», входит в структуру Минтранса) планировало взносы в капитал РЖД без учета потребностей компании, выяснила Счетная палата, проверив исполнение бюджета 2016 г. «Нерезультативно» могло быть использовано более 4,2 млрд руб.

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