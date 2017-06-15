Статья опубликована в № 4342 от 15.06.2017 под заголовком: РЖД не уследила за бюджетом строительства

«Росжелдор» нерезультативно использовал деньги для РЖД

Счетная палата провела проверку исполнения бюджета за 2016 год и нашла нарушения при финансировании строек