ФАС требует отменить три тендера «Ленэнерго» на общую сумму до 3 млрд рублей

ФАС требует отменить три тендера «Ленэнерго» на общую сумму до 3 млрд руб. М. Стулов / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от ПАО «Ленэнерго» заново провести три тендера на общую сумму до 3 млрд руб., следует из документов на сайте ведомства. Электросетевая компания объявила три конкурса в форме открытых запросов предложений 5 мая, итоги должны были быть подведены 22 мая, но процедура была приостановлена из-за жалоб активиста «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) Александра Кулакова. «Ленэнерго» разыгрывало право заключения рамочных соглашений по строительству сетей электроснабжения и трансформаторных подстанций с привлечением специалистов «Выборгских электрических сетей», «Гатчинских электрических сетей» и «Пригородных электрических сетей». Объем по каждой закупке не должен был превышать 990 млн руб. На каждый конкурс было подано от пяти заявок.

В конкурсной документации отсутствует расчет максимальной цены договора, указал Кулаков. Заказчик установил избыточные требования к участникам закупки, неправомерно требует от них свидетельства о допуске к работам по организации строительства и установил некорректный порядок оценки заявок, следует из жалоб Кулакова. ФАС согласилась с частью доводов заявителя и выдала «Ленэнерго» предписание устранить нарушения закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Решения по трем жалобам опубликованы 14 июня.

«Ленэнерго» не согласно с решениями ФАС и планирует обжаловать их в суде, сообщил представитель компании. ФАС рассматривает жалобы, поступившие не от участника закупки, а от третьего лица, не имеющего отношения к конкурсу, тем самым создает благоприятные условия для развития рынка профессиональных жалобщиков, следует из сообщения «Ленэнерго». Закупки проводились не под конкретный объект, а на право заключения рамочного соглашения с квалифицированным подрядчиком; указанная в закупочных документах сумма – это лимит рамочного соглашения, по которому будут работать «Ленэнерго» и подрядчик в течение трех лет, указывает компания. По словам представителя «Ленэнерго», замораживание тендера может привести к отставанию по срокам строительства и реконструкции линий и электросетевых объектов, просрочке исполнения обязательств по технологическому присоединению потребителей.

«Я сообщаю о нарушениях законодательства в компетентные органы как гражданин России», – сообщил «Ведомостям» активист ОНФ Александр Кулаков. Это не первая его жалоба, он регулярно обжалует крупные госзакупки. В мае 2016 г. по жалобе Кулакова ФАС предписала отменить проведение конкурсов на реконструкцию Варшавского шоссе на территории новой Москвы максимальной стоимостью 7,4 млрд руб. и на участок хорды от Щелковского до Открытого шоссе максимальной стоимостью 12,4 млрд руб. В июле того же года Кулаков обратился в антимонопольную службу с жалобой на «Газпром»: по его мнению, энергетическая компания предъявляла к участникам закупки стоимостью 11,8 млрд руб. избыточные требования. ФАС потребовала исправить документацию, «Газпром» через суд отменил это решение.