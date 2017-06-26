Российские производители лекарств подсели на субсидии

Субсидии и преференции дают возможность российским компаниям быстрее выводить препараты на рынок, модернизировать производство, заниматься разработками Андрей Гордеев / Ведомости

Число компаний, для которых важна государственная поддержка в виде субсидий и преференций, выросла с 31% в 2016 г. до 55% в 2017 г. Таковы результаты опроса компании Deloitte, опубликованные в отчете «Тенденции фармацевтического рынка в России – 2017». В опросе Deloitte участвовали представители 58 как российских, так и иностранных фармкомпаний, а также дистрибуторов.

Российским компаниям нужны преференции, которые обеспечили бы и ускорили окупаемость инвестиций, объясняет Олег Березин, партнер, руководитель группы по работе с компаниями медико-биологических наук и здравоохранения в СНГ Deloitte: мультинациональным компаниям доступны огромные ресурсы – финансирование под низкий процент, долгосрочная окупаемость и т. д., у российских компаний такого запаса прочности нет.

Субсидии и преференции дают возможность российским компаниям быстрее выводить препараты на рынок, модернизировать производство, заниматься разработками, согласен совладелец и президент «Нанолека» Владимир Христенко. «Биокад» – один из крупнейших получателей субсидий Минпромторга по программе «Фарма 2020», говорит заместитель гендиректора по работе с органами государственной власти компании Алексей Торгов. Российские компании, не имеющие много свободных денег, без поддержки могли бы заниматься 1–2 проектами. Субсидии позволяют вести несколько проектов одновременно, быстрее доводить препараты до рынка, получать прибыль и реинвестировать ее в новые разработки, в том числе оригинальных лекарств, объясняет Торгов.

Кому субсидии 19,5 млрд руб.

объем поддержки фармпромышленности по программе «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013–2020 гг.» («Фарма 2020»), из них три четверти направлены в инновационные проекты, рассказывал в интервью РБК+ в 2016 г. замминистра промышленности и торговли Сергей Цыб



500 проектов

примерно столько фармпроектов поддержал, по словам Цыба, Минпромторг: более 130 в импортозамещении, около 400 по поддержке инновационных лекарств. С конца 2015 г. введен новый механизм субсидий, говорит представитель Минпромторга. Их получают компании на проведение клинических исследований, организацию производства лекарств или субстанций, разработку инновационных препаратов. По этой программе поддержано 50 проектов на 498 млн руб. Бюджет на 2017 г. – 1,2 млрд руб.

«Новамедика» не использует субсидии, компании важны преференции, говорит гендиректор компании Александр Кузин. В качестве примера он приводит правило «третий лишний», которое не допускает к торгам зарубежные компании, если есть два и более российских аналога. Кроме того, вырос интерес российских и локализованных иностранных компаний к специальным инвестконтрактам (СПИК) – преференциям, которые дают в том числе возможность получить статус единственного поставщика при государственных закупках, добавляет Березин. С ним согласен Кузин: российские компании, в том числе «Новамедика», работают в этом направлении.

При этом консолидированные расходы на лекарственное обеспечение падают, отмечает Березин. В этой ситуации государство обеспечивает более эффективное расходование средств в основном путем усиления антимонопольной политики, ценового регулирования и продолжения курса на импортозамещение; оптимизация расходов за счет повышения эффективности лечения, включая риск-шеринг (модель разделения рисков, когда оплачивается только эффективное лечение. – «Ведомости»), пока только обсуждается, продолжает он. Сокращение расходов может негативно сказаться на будущем развитии отрасли – бизнес будет работать только на производство, не имея возможности вкладывать в исследования и разработки, повышение квалификации специалистов и прочие социальные программы, считает Христенко. Дополнительным инструментом поддержки он видит внедрение СПИК и долгосрочных контрактов. Самый простой способ снизить расходы государства на лекарственное обеспечение – использовать дженерики, считает Кузин, в ближайшее время Россия будет идти по этому пути.