РЖД не успевает покупать локомотивы

Причина несоответствия показателей в нехватке финансирования Андрей Гордеев / Ведомости

В 2017 г. РЖД должна закупить за счет собственных средств 515 локомотивов на общую сумму 75,8 млрд руб., говорится в сообщении Счетной палаты со ссылкой на результаты проверки использования средств фонда национального благосостояния (ФНБ), которые пошли на финансирование инфраструктурного проекта «Приобретение тягового подвижного состава». Закупки локомотивов монополией регулируются двумя документами – инвестпрограммой РЖД до 2019 г. и паспортом инвестпроекта, который учитывает заемные средства. По данным аудитора, инвестпрограмма РЖД предусматривает в 2017 г. закупку локомотивов на 63,1 млрд руб., что на 12,7 млрд руб. меньше необходимого. А детальный план проекта учитывает приобретение только 450 локомотивов на 57,2 млрд руб. Таким образом, в план не включено приобретение 65 локомотивов на 18,6 млрд руб.