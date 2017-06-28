Транспорт
Статья опубликована в № 4351 от 28.06.2017 под заголовком: Локомотивы поехали не по плану

РЖД не успевает покупать локомотивы

Монополия обновляет парк медленнее, чем это предусматривалось стратегией развития железнодорожного транспорта

В 2017 г. РЖД должна закупить за счет собственных средств 515 локомотивов на общую сумму 75,8 млрд руб., говорится в сообщении Счетной палаты со ссылкой на результаты проверки использования средств фонда национального благосостояния (ФНБ), которые пошли на финансирование инфраструктурного проекта «Приобретение тягового подвижного состава». Закупки локомотивов монополией регулируются двумя документами – инвестпрограммой РЖД до 2019 г. и паспортом инвестпроекта, который учитывает заемные средства. По данным аудитора, инвестпрограмма РЖД предусматривает в 2017 г. закупку локомотивов на 63,1 млрд руб., что на 12,7 млрд руб. меньше необходимого. А детальный план проекта учитывает приобретение только 450 локомотивов на 57,2 млрд руб. Таким образом, в план не включено приобретение 65 локомотивов на 18,6 млрд руб.

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