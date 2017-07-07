Статья опубликована в № 4358 от 07.07.2017 под заголовком: Что Лондон узнает об Олеге Дерипаске
Что Лондон узнает об Олеге Дерипаске
Накануне лондонского IPO холдинга En+ инвесторам напомнили, как был нарушен закон при выкупе акций «Иркутскэнерго»
- Александр Воробьев,
- Виталий Петлевой
- / Ведомости
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
Накануне лондонского IPO холдинга En+ Олега Дерипаски инвесторам напомнили, как был нарушен закон при выкупе акций «Иркутскэнерго»
Е. Разумный / Ведомости
Холдинг En+ Олега Дерипаски сэкономил на выкупе акций у миноритариев «Иркутскэнерго» 9 млрд руб., потому что не сделал обязательной оферты в установленные сроки, вспомнила Ассоциация профессиональных инвесторов (АПИ) и направила на Лондонскую фондовую биржу, где En+ планирует провести первичное размещение, письмо с просьбой познакомить с этим фактом инвесторов холдинга.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}