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Статья опубликована в № 4358 от 07.07.2017 под заголовком: Что Лондон узнает об Олеге Дерипаске

Что Лондон узнает об Олеге Дерипаске

Накануне лондонского IPO холдинга En+ инвесторам напомнили, как был нарушен закон при выкупе акций «Иркутскэнерго»
  • Александр Воробьев,
  • Виталий Петлевой
  • / Ведомости

Холдинг En+ Олега Дерипаски сэкономил на выкупе акций у миноритариев «Иркутскэнерго» 9 млрд руб., потому что не сделал обязательной оферты в установленные сроки, вспомнила Ассоциация профессиональных инвесторов (АПИ) и направила на Лондонскую фондовую биржу, где En+ планирует провести первичное размещение, письмо с просьбой познакомить с этим фактом инвесторов холдинга.

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