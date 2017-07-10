ВЭБ сохранил долю в Эльгинском проекте

Банк развития оставил в залоге 49% «Эльгаугля» по кредиту на $150 млн, выданному ранее «Мечелу». Такой пакет Газпромбанк год назад купил втрое дороже

Статья опубликована в № 4359 от 10.07.2017 под заголовком: ВЭБ не отпустил Эльгу

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ВЭБ в 2014 г. готов был предоставить $2,5 млрд на разработку Эльгинского месторождения ПАО «Мечел»

«Мы с ВЭБом договорились о принципах реструктуризации задолженности, этот вопрос мы согласовали», – заявил 30 июня на годовом собрании акционеров «Мечела» гендиректор компании Олег Коржов (цитата по «Интерфаксу»). Никаких деталей ни Коржов, ни представитель «Мечела» тогда не раскрыли. Наблюдательный совет ВЭБа должен утвердить условия реструктуризации в течение III квартала, добавил финансовый директор компании Сергей Резонтов (его слова передал «Интерфакс»).