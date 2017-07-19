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Статья опубликована в № 4366 от 19.07.2017 под заголовком: «Ташир» занялся здоровьем

В какие проекты будет инвестировать медицинская «дочка» группы «Ташир», выяснили «Ведомости»

Она планирует вложить до 30 млрд рублей в создание медицинских центров и искусственный интеллект

Медицинская «дочка» «Ташира» Самвела Карапетяна – «Ташир медика» решила, куда в первую очередь инвестировать, рассказал «Ведомостям» управляющий партнер компании Арсен Галстян: это специализированный стационар с высокотехнологической медицинской помощью и реабилитацией и сеть диагностических центров. «Ташир медика», продолжает он, будет также покупать медицинские интеграторы и займется проектами медицины будущего.

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