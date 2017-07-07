«Ташир медика» вложит до 15 млрд рублей в строительство медцентра в «Сколково»
- Мария Дранишникова
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Госпиталь «Бундан» Сеульского национального университета и «Ташир медика», входящая в группу «Ташир» Самвела Карапетяна, планируют построить госпиталь будущего на территории Московского международного медицинского кластера. Проект госпиталя топ-менеджеры «Бундана» представят в пятницу, 7 июля, на Moscow Urban Forum 2017, стороны уже подписали меморандум о взаимопонимании, рассказал «Ведомостям» представитель Фонда международного медицинского кластера (ММК, управляет проектом) и подтвердила представительница «Ташира» Зара Аджемян. В пятницу пройдет презентация госпиталя с рассказом о его партнерстве с «Таширом», сказал замдиректора международного медицинского центра «Бундан» Сеульского университета Сергей Ким, но подробности до презентации сообщать отказался.
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