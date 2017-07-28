Указ президента США Дональда Трампа «Покупай американское» помогает российским металлургическим компаниям

Их американские дивизионы чувствуют себя хорошо, как никогда

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













У НЛМК в США два завода, которые производят прокат, – в Индиане и Пенсильвании NLMK Pennsylvania

Не прошло и полгода, как президент США Дональд Трамп подписал указ «Покупай американское». Указ предполагает увеличение покупок госструктурами продукции, произведенной в США. Американской продукцией считается та, полуфабрикат для производства которой был произведен внутри страны, а не импортирован. В том числе слябы, из которых производится прокат, должны быть изготовлены в США. Впрочем, крупнейшим российским инвесторам в США – НЛМК и ТМК – меры президента Трампа пока только на руку.