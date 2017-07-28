Промышленность
Статья опубликована в № 4373 от 28.07.2017 под заголовком: Дональд Трамп – друг металлургов

Указ президента США Дональда Трампа «Покупай американское» помогает российским металлургическим компаниям

Их американские дивизионы чувствуют себя хорошо, как никогда

Не прошло и полгода, как президент США Дональд Трамп подписал указ «Покупай американское». Указ предполагает увеличение покупок госструктурами продукции, произведенной в США. Американской продукцией считается та, полуфабрикат для производства которой был произведен внутри страны, а не импортирован. В том числе слябы, из которых производится прокат, должны быть изготовлены в США. Впрочем, крупнейшим российским инвесторам в США – НЛМК и ТМК – меры президента Трампа пока только на руку.

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