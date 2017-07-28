Статья опубликована в № 4373 от 28.07.2017 под заголовком: Дональд Трамп – друг металлургов
Указ президента США Дональда Трампа «Покупай американское» помогает российским металлургическим компаниям
Их американские дивизионы чувствуют себя хорошо, как никогда
- Полина Трифонова
- / Ведомости
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
У НЛМК в США два завода, которые производят прокат, – в Индиане и Пенсильвании
NLMK Pennsylvania
Не прошло и полгода, как президент США Дональд Трамп подписал указ «Покупай американское». Указ предполагает увеличение покупок госструктурами продукции, произведенной в США. Американской продукцией считается та, полуфабрикат для производства которой был произведен внутри страны, а не импортирован. В том числе слябы, из которых производится прокат, должны быть изготовлены в США. Впрочем, крупнейшим российским инвесторам в США – НЛМК и ТМК – меры президента Трампа пока только на руку.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}