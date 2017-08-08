Ремонт Березовской ГРЭС подорожал в полтора раза

Ремонт Березовской ГРЭС стал одним из основных факторов снижения выручки «Юнипро» за январь – июнь 2017 г. на 4,6% до 37,8 млрд руб., сообщила компания «Юнипро»

Совет директоров «Юнипро» (входит в немецкую Uniper) пересмотрел ключевые показатели восстановления третьего энергоблока Березовской ГРЭС. На конец первого полугодия 2017 г. на восстановление энергоблока было потрачено около 11 млрд руб., в том числе капитализируемые расходы – 8 млрд руб. На дальнейшее восстановление понадобится еще около 28 млрд руб. Возобновление работы энергоблока ожидается в III квартале 2019 г.

Ремонт Березовской ГРЭС стал одним из основных факторов снижения выручки «Юнипро» за январь – июнь 2017 г. на 4,6% до 37,8 млрд руб., сообщила компания. EBITDA «Юнипро» составила 33,1 млрд руб. Чистая прибыль выросла до 24,5 млрд руб. против убытка в первые шесть месяцев 2016 г. В мае 2017 г. «Юнипро» получила заключительные страховые выплаты в размере 20,4 млрд руб. за аварию на третьем энергоблоке Березовской ГРЭС.

О том, что срок запуска третьего энергоблока Березовской ГРЭС «Юнипро» может быть перенесен на несколько месяцев – на II–III квартал 2019 г., «Ведомостям» рассказывали два участника встреч компании с инвесторами. До этого он планировался на начало 2019 г.

Третий энергоблок Березовской ГРЭС – один из крупнейших объектов, построенных по договору о предоставлении мощности (ДПМ, обеспечивает инвесторам возврат средств с высокой доходностью), его мощность составляет 800 МВт. Он был введен в эксплуатацию в конце 2015 г., но проработал всего месяц. 1 февраля 2016 г. в нем произошел пожар, из-за которого энергоблок был переведен в аварийный ремонт. Стоимость восстановления оценивалась в 25 млрд руб. Всю эту сумму компания возместила за счет страховки, последний платеж в 20 млрд руб. был получен в мае.

В результате аварии произошло обрушение несущих и ограждающих металлоконструкций с тыльной стороны котла энергоблока, а также несущих конструкций и элементов кровли, сообщал представитель Минэнерго. Сейчас требуется замена примерно половины котла, если масштаб повреждений вырастет до 70%, то может потребоваться замена котла, пересказывал источник «Ведомостей» слова менеджеров компании. «Ведомостям» представитель «Юнипро» сообщил, что замена котла на энергоблоке не потребуется.