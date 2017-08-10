ТЭК
Статья опубликована в № 4382 от 10.08.2017 под заголовком: Калининградский транзит

«Роснефтегаз» может вернуть 100 млрд рублей, вложенных в строительство электростанций

Он договаривается об их продаже «Интер РАО»

Четыре ТЭС общей мощностью почти 1 ГВт в Калининградской области строит «Интер РАО», а финансирует «Роснефтегаз» – 100 млрд руб. Холдинг не прочь вернуть эти деньги. После ввода электростанций «Интер РАО» может выкупить долю «Роснефтегаза» в операторе проекта – 99,99% «Калининградской генерации» (0,01% – у «Интер РАО»), рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника и знакомый топ-менеджеров «Интер РАО». Это, по сути, выкуп самих ТЭС. Альтернатива – обмен доли «Роснефтегаза» в СП на пакет «Интер РАО», его квазиказначейские акции, добавляет один из них. Решение будет приниматься, когда электростанции заработают, говорят собеседники «Ведомостей».

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике