«Роснефтегаз» может вернуть 100 млрд рублей, вложенных в строительство электростанций

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Сейчас основа энергосистемы региона – Калининградская ТЭЦ-2 Елена Нагорных / PhotoXPress

Четыре ТЭС общей мощностью почти 1 ГВт в Калининградской области строит «Интер РАО», а финансирует «Роснефтегаз» – 100 млрд руб. Холдинг не прочь вернуть эти деньги. После ввода электростанций «Интер РАО» может выкупить долю «Роснефтегаза» в операторе проекта – 99,99% «Калининградской генерации» (0,01% – у «Интер РАО»), рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника и знакомый топ-менеджеров «Интер РАО». Это, по сути, выкуп самих ТЭС. Альтернатива – обмен доли «Роснефтегаза» в СП на пакет «Интер РАО», его квазиказначейские акции, добавляет один из них. Решение будет приниматься, когда электростанции заработают, говорят собеседники «Ведомостей».