Статья опубликована в № 4383 от 11.08.2017 под заголовком: Пациентов Реймана долечит Евтушенков
Группа «Медси» Владимира Евтушенкова покупает клинику экс-министра связи Леонида Реймана Medem
На базе клиники «Medem» создадут флагманскую семейную клинику «Медси» на Северо-западе России
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Покупка Medem укладывается в стратегию по скупке региональных активов, которой, очевидно, придерживается «Медси», отмечает Гераскин
Евгений Разумный / Ведомости
Принадлежащая АФК «Система» сеть клиник «Медси» покупает клинику экс-министра связи Леонида Реймана, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. По ним, с 3 августа владельцем ООО «Международная клиника Medem» в Санкт-Петербурге стала ГК «Медси» и ее структура. Представитель «Медси» уточнил, что сделка уже закрыта. Представитель Реймана рассказывал «Ведомостям» в конце 2015 г., что экс-министру принадлежит Международная клиника Medem.
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