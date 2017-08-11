Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4383 от 11.08.2017 под заголовком: Пациентов Реймана долечит Евтушенков

Группа «Медси» Владимира Евтушенкова покупает клинику экс-министра связи Леонида Реймана Medem

На базе клиники «Medem» создадут флагманскую семейную клинику «Медси» на Северо-западе России

Принадлежащая АФК «Система» сеть клиник «Медси» покупает клинику экс-министра связи Леонида Реймана, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. По ним, с 3 августа владельцем ООО «Международная клиника Medem» в Санкт-Петербурге стала ГК «Медси» и ее структура. Представитель «Медси» уточнил, что сделка уже закрыта. Представитель Реймана рассказывал «Ведомостям» в конце 2015 г., что экс-министру принадлежит Международная клиника Medem.

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