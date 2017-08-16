Статья опубликована в № 4386 от 16.08.2017 под заголовком: Дешевый доллар станет лекарством
Россия увеличила импорт фармацевтических субстанций
Курс доллара позволяет сделать запасы, спрос на лекарства растет
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Субстанции иностранные, но служат для импортозамещения
Андрей Махонин / Ведомости
За шесть месяцев 2017 г. фармацевты ввезли 6500 т субстанций на 28,8 млрд руб. В тоннах это на 16% больше, чем за I квартал 2016 г., в деньгах – почти на 26%, подсчитали аналитики DSM Group. В рублях это не самый резкий рост за последние три года: в первом полугодии 2015 г. импорт субстанций увеличился на 60% по сравнению с первым полугодием 2014 г., но доллар подорожал тогда еще сильнее – на 64%.
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