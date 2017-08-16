Промышленность
Статья опубликована в № 4386 от 16.08.2017 под заголовком: Дешевый доллар станет лекарством

Россия увеличила импорт фармацевтических субстанций

Курс доллара позволяет сделать запасы, спрос на лекарства растет

За шесть месяцев 2017 г. фармацевты ввезли 6500 т субстанций на 28,8 млрд руб. В тоннах это на 16% больше, чем за I квартал 2016 г., в деньгах – почти на 26%, подсчитали аналитики DSM Group. В рублях это не самый резкий рост за последние три года: в первом полугодии 2015 г. импорт субстанций увеличился на 60% по сравнению с первым полугодием 2014 г., но доллар подорожал тогда еще сильнее – на 64%.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике