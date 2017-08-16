Персональные финансы
Статья опубликована в № 4386 от 16.08.2017 под заголовком: Зеленые дефолты

Солнечные батареи слишком дорого обходятся американцам

Программа чистой энергии все чаще доводит их до дефолтов

Число дефолтов по займам, выданным по популярной национальной программе «Собственная чистая энергия» (PACE), значительно выросло, выявило исследование The Wall Street Journal (WSJ). Это противоречит утверждениям кредиторов о том, что немногие заемщики допускают просрочки. Программа помогает людям приобрести и установить на своих домах солнечные панели и другие зеленые устройства.

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