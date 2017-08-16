Солнечные батареи слишком дорого обходятся американцам

Программа чистой энергии все чаще доводит их до дефолтов

Статья опубликована в № 4386 от 16.08.2017 под заголовком: Зеленые дефолты

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Программа помогает людям приобрести и установить на своих домах солнечные панели и другие зеленые устройства Mike Blake / REUTERS

Число дефолтов по займам, выданным по популярной национальной программе «Собственная чистая энергия» (PACE), значительно выросло, выявило исследование The Wall Street Journal (WSJ). Это противоречит утверждениям кредиторов о том, что немногие заемщики допускают просрочки. Программа помогает людям приобрести и установить на своих домах солнечные панели и другие зеленые устройства.