Авиакомпания Виталия Ванцева начнет полеты в сентябре

Авиакомпания «Азимут» готова летать на Sukhoi Superjet 100 чаще других эксплуатантов – семь часов в сутки

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Sukhoi взял «Азимут» Авиакомпания Азимут

«Это не благотворительность, не политическая акция – он хочет на этом заработать деньги. Сегодня программа поддержки, которая дается государством и ГТЛК по Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), интересна для перевозчиков» – так объяснял идею совладельца «Внуково» Виталия Ванцева создать авиакомпанию «Азимут» гендиректор холдинга «Аэропорты регионов» Евгений Чудновский (цитата по «Интерфаксу»).