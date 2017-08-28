Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4394 от 28.08.2017 под заголовком: Алексей Мордашов поможет демографии

Алексей Мордашов записался в доктора

Его компания может купить петербургские сети клиник «Ава-Петер» и «Скандинавия»

Это следует из сообщения Федеральной антимонопольной службы, куда на рассмотрение поступило ходатайство кипрской Unifirm limited о получении предварительного согласия на покупку 100% долей фирмы «Ава-Петер». Unifirm владеет 0,01% «Северстали» и входит в «Севергрупп» Алексея Мордашова, свидетельствуют данные списка аффилированных лиц металлургической компании и «СПАРК-Интерфакса».

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